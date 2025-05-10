TKİ'den Maden İşçilerine Psikososyal Eğitim

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimi kapsamında maden iş kazalarının en büyük sebeplerinden biri olan tehlikeli hareketlerin kök nedenlerini tespit etmek ve güvenlik kültürünü güçlendirmek amacıyla TKİ bünyesinde çalışan tüm maden işçilerinin psikososyal eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.

TKİ Genel Müdürü Çiftçi, 4-10 Mayıs tarihlerindeki İSG Haftası'nda TKİ'nin etkinliklerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çalışanlarının iş sağlığını ve güvenliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çiftçi, "2018'den beri yürüttüğümüz Psikososyal Risk Değerlendirme Çalışmaları Projesi kapsamında, kurum bünyesindeki tüm maden işçilerinin stres yönetimi, motivasyon artırımı ve psikososyal risklerle başa çıkma eğitimlerinden geçirdik." dedi.

Genel Müdür Çiftçi, madenciliğin fiziksel risklerinin yanında stres, yoğun iş yükü, vardiyalı çalışma düzeni ve iş kazası riski gibi psikososyal faktörlerin de işçilerin sağlığını ve güvenliğini etkilediğini ifade ederek " Madencilik, zorlu çalışma koşulları gerektiren bir sektör. İşçilerimizin yalnızca fiziksel değil, ruhsal ve psikolojik sağlıklarını da korumak zorundayız çünkü psikososyal risklerin iyi yönetilmesi hem çalışanların iş güvenliğini artırır hem de iş kazalarını önlemeye yardımcı olur." diye konuştu.

Psikososyal risk yönetimi çalışmalarının sektörde yaygınlaştırılmasının hayati önem taşıdığının altını çizen Çiftçi, "Çalışanlarımızın stres düzeylerini, iş motivasyonlarını ve çalışma ortamlarıyla ilgili algılarını ölçerek, onların iş güvenliği ve refahını artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Bu kapsamda stres yönetimi eğitimleri, motivasyon çalıştayları ve anket uygulamaları gibi çeşitli yöntemlerle çalışanlarımızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İş kazası sayısı azaldı

Abdullah Çiftçi, yürüttükleri çalışmalarla iş kazalarının önlenmesi ve maden işçilerinin daha güvenli ve motive şekilde çalışabilmesi için önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, söz konusu çalışmaları artıracaklarını söyledi.

Madencilerin sağlığı ve güvenliğinin en büyük öncelik olduğuna işaret eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Elimizdeki verilere göre son 20 yılda iş kazası sayısında yüzde 84,77'lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Yıllara göre kaza ağırlık oranında ise yine son 20 yılda yüzde 86,60'lık bir azalma mevcut. Elbette bu rakamların düşmesi oldukça olumlu bir gösterge. Fakat gitmemiz gereken daha çok yolumuz olduğunun da bilincindeyiz. Çalışanlarımızın güvenliği bizim her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Hedefimiz sıfır iş kazası. Hedefimiz bir çalışanımızın bile burnu kanamadan evine huzurla dönmesi."

Çiftçi, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ödüllü dijital İSG Bilgi Yarışması ile sektöre farkındalık kattıklarını vurgulayarak "Madencilik sektörü gibi yüksek riskli alanlarda bilgi, en büyük koruyucudur. Yarışmamız artık her yıl düzenlenecek ve İSG kültürünü daha da derinleştirmek için önemli bir araç olacak." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu yarışmaların temelinde insan hayatını önceleyen bir anlayış olduğunu belirten TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, İSG kültürüne verilen önemin sadece fiziksel koşulları iyileştirmek ile sınırlı olmadığını, bilgi, eğitim ve farkındalık boyutuyla da desteklendiğini söyledi.