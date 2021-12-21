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TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim - Son Dakika

TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim

21.12.2021 12:44

Dünyanın birçok ülkesindeki ekonomik gelişmeleri takip eden ve yorumlayan ünlü ekonomist Timothy Ash, Türkiye'deki döviz hareketliliğinin 30 yıldır dünyada bir örneğinin daha bulunmadığını açıkladı. Twitter hesabından bir grafik paylaşan ve Erdoğan'ın açıklaması sonrası doların düşüşüne vurgu yapan Ash, "30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz" dedi.

Dün akşam saatlerine kadar rekor üstüne rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi sonrasında 18,34 lira seviyelerinden 12'nin altına geriledi. Türk Lirası'nın muhteşem geri dönüşüyle dolar ve euro çakılırken, yaşanan hareketlilik dünyanın en ünlü ekonomistlerinin de ilgisini çekti.

HAREKETLİLİK ÜNLÜ EKONOMİSTİ DE HAYRETLER İÇİNDE BIRAKTI

Dünyanın birçok ülkesindeki ekonomik gelişmeleri takip eden ve yorumlayan ünlü ekonomist Timothy Ash, dövizdeki büyük hareketliliği hayretler içinde izledi.

"BÖYLE BİR DÖVİZ OYNAKLIĞINI HİÇBİR PARA BİRİMİNDE GÖRMEDİM"

Ash, sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak, Erdoğan'ın açıklaması sonrası doların düşüşüne ilişkin, '30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz' yorumunda bulundu.

TL'deki hareketlilik dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash'i de hayretler içinde bıraktı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim
TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim

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Son Dakika Ekonomi TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim - Son Dakika
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