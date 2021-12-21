Dün akşam saatlerine kadar rekor üstüne rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi sonrasında 18,34 lira seviyelerinden 12'nin altına geriledi. Türk Lirası'nın muhteşem geri dönüşüyle dolar ve euro çakılırken, yaşanan hareketlilik dünyanın en ünlü ekonomistlerinin de ilgisini çekti.
Dünyanın birçok ülkesindeki ekonomik gelişmeleri takip eden ve yorumlayan ünlü ekonomist Timothy Ash, dövizdeki büyük hareketliliği hayretler içinde izledi.
Ash, sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak, Erdoğan'ın açıklaması sonrası doların düşüşüne ilişkin, '30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz' yorumunda bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim - Son Dakika Ekonomi