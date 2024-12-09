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Ekonomi

TL Mevduat Artışı

TCMB Başkanı Karahan, TL mevduatın payının %57,3'e yükseldiğini açıkladı. Enflasyon düşüyor.

09.12.2024 21:16
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türk lirası (TL) mevduatın toplam mevduat içindeki payının, Ağustos 2023'ten bu yana 25,7 puan artarak 2 Aralık 2024'te yüzde 57,3'e yükseldiğini bildirdi.

Karahan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Karahan, toplantıda yaptığı sunumda, parasal sıkılaşma ile birlikte enflasyon, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) iyileşmenin amaçlandığını aktardı.

Sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını ifade eden Karahan, KKM bakiyesinin 107 milyar dolar azalışla 36 milyar dolara gerilediğini, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının Ağustos 2023'ten bu yana 25,7 puan artarak 2 Aralık 2024'te yüzde 57,3'e yükseldiğini bildirdi.

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü belirten Karahan, "Temel mallar görece olumlu seyrini sürdürmektedir ancak geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir." dedi.

"Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybetmektedir"

Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışlarının kademeli olarak güç kaybettiğine dikkati çeken Karahan, talepteki dengelenme, reel değerlenme ve beklentiler ile fiyatlama davranışlarının yanı sıra maliye politikasının artan eş güdümünün dezenflasyon sürecine destek veren faktörler olduğunu anlattı.

İhracatın gücünü koruduğunu, ithalatın ise ılımlı seyrettiğini ifade eden Karahan, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini söyledi.

Karahan, üretici fiyatlarının aylık artışının ılımlı seyrini koruduğunu da bildirdi.

"Risk primindeki düşüş dış finansmana erişimi kolaylaştırıyor"

TCMB Başkanı Karahan, sıkı parasal duruşun makroihtiyati adımlarla desteklendiği ifade ederek, bu adımları "TL mevduat ve KKM'ye yönelik düzenlemeler, kredilere yönelik düzenlemeler ve likidite yönetimi" şeklinde sıraladı.

Ticari kredi artışının büyüme sınırlarının altında olduğunu belirten Karahan, risk primindeki düşüşün de dış finansmana erişimi kolaylaştırdığını söyledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 250 baz puanın altında seyrettiğini ifade eden Karahan, 10 yıllık eurobond getirisinin yüzde 9,5'ten yüzde 6,9'a indiğini ve reel sektör yurt dışı borç çevirme oranının da yüzde 95'ten yüzde 128'e çıktığını vurguladı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fatih Karahan, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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