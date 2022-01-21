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TMB Başkanı Eren: "El Salvador'un kalkınma projelerinde aktif rol almaya hazırız" - Son Dakika

TMB Başkanı Eren: "El Salvador'un kalkınma projelerinde aktif rol almaya hazırız"

21.01.2022 16:01
TMB Başkanı Eren: "El Salvador'un kalkınma projelerinde aktif rol almaya hazırız"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, El Salvador'un kalkınma projelerinde aktif rol almaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, El Salvador'un kalkınma projelerinde aktif rol almaya hazır olduklarını belirtti.

TMB'den yapılan açıklamaya göre, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkelerinde hayata geçirmeyi öngördükleri alt ve üstyapı projelerine yönelik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için Birliği ziyaret etti.

TMB üyelerinin de katılımıyla düzenlenen görüşmede, Bukele'nin El Salvador'daki refah düzeyini artırarak ülkenin gelişmesini hızlandıracak "Cuscatlan Planı" çerçevesinde planlanan 262 projeden öne çıkanlarla ülkenin iş ve yatırım ortamı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bukele, El Salvador'un refah düzeyinin arttığını belirterek, havalimanından liman ve demir yollarına, metrodan konut ve idari yapılara kadar çok sayıda alt ve üst yapı yatırımına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bukele, söz konusu projelerde, ününü duydukları Türk müteahhitlerle çalışmak istediklerini belirtti.

Havalimanı yatırımına proje aşamasından itibaren Türk müteahhitlerin dahil olabileceğine işaret eden Bukele, ülkelerinin coğrafi yapısı nedeniyle yenilenebilir enerji ve tarım konusunda avantajlı olduğunu, bu çerçevede çeşitli su projelerinin yanında jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi projelerini hayata geçirmek için imkanların bulunduğuna dikkati çekti.

"Türk yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin rekabet gücü yüksek"

TMB Başkanı Erdal Eren de toplantıyı iki ülke arasında sektörel iş birliği kurmak için iyi bir başlangıç olarak kabul ettiklerini belirterek, "El Salvador'un kalkınma projelerinde aktif rol almaya hazırız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin rekabet gücünün yüksekliğine ve dünya çapındaki ününe dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Türk müteahhitlerce şu ana kadar El Salvador'da proje üstlenilmemiş olması El Salvador'un imar planları ve projeleriyle firmalarımızın yetenekleri hakkında bilgi alışverişinde bulunularak farkındalığın geliştirilmesi ihtiyacını göstermektedir. Türk inşaat firmalarımız El Salvador'un kalkınma projelerine katkıda bulunacak çok büyük deneyime sahip."

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El Salvador, Erdal Eren, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMB Başkanı Eren: 'El Salvador'un kalkınma projelerinde aktif rol almaya hazırız' - Son Dakika Ekonomi


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