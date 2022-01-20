Üye Girişi
TMB Başkanı Eren, ilave fiyat farkı düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TMB Başkanı Eren, ilave fiyat farkı düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması

20.01.2022 16:42
TMB Başkanı Eren, ilave fiyat farkı düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, öngörülemez düzeydeki maliyet artışlarının telafisi konusunda kamu projelerine ilave fiyat farkı ödenmesiyle ilgili düzenlemenin "soruna çare olmaktan uzak kaldığını" savundu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, öngörülemez düzeydeki maliyet artışlarının telafisi konusunda kamu projelerine ilave fiyat farkı ödenmesiyle ilgili düzenlemenin "soruna çare olmaktan uzak kaldığını" savundu.

Eren, yazılı açıklamasında, "ilave fiyat farkı" düzenlemesinin de yer aldığı torba yasanın, TBMM'de kabul edildiğini anımsattı.

Salgın sürecinin başından bu yana inşaat girdi maliyetlerindeki artışlara dikkati çeken Eren, "2021 yılını kapsaması yönündeki taleplerimize karşın düzenlemenin 11. maddesinde kamu ile iş yapan müteahhitlere ödenecek ilave fiyat farkı için dönem, 1 Temmuz-31 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir. Bu tarih aralığı, artık nefesi tükenmiş olan meslektaşlarımızın en az iş yaptıkları ve son iki ayı da kışta olan altı aydır." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, dikkate alınması gereken en önemli unsur olarak başlamamış veya yüzde 50'den az ilerlemiş işler için tasfiye hakkı getirilmesi önerilerinin düzenlemede yer almadığını belirterek şunları kaydetti:

"Ayrıca düzenlemenin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında verilen önerge, TOKİ dışında benzer nitelikli işveren idarelere üstyapı projeleri gerçekleştiren meslektaşlarımızda hayal kırıklığı yaratmıştır. Sonuç olarak çıkarılan düzenleme, inşaat sektörü ile onun doğrudan ve dolaylı etkisi altındaki çok sayıda alt sektöre önemli biçimde tesir eden soruna çare olmaktan uzak kalmış, sektörün en önemli beklentisi olan tasfiye hakkına da yer verilmemiştir. Bu çerçevede sektörümüzün içinde bulunduğu durumu, Kanunu onaylayacak Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkatlerine bir kez daha sunuyorum."

YORUMLAR
500

Erdal Eren, Türkiye, TBMM, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMB Başkanı Eren, ilave fiyat farkı düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı         
16:49
Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek         
16:35
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz         
16:28
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Kar görmeye alışık olmayan Şanlıurfalılar, buzlanan yolda ayakta duramadı Kar görmeye alışık olmayan Şanlıurfalılar, buzlanan yolda ayakta duramadı         
15:04
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti         
11:01
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi
16:35 Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek
16:28 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz
16:12 Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor
16:12 "Konya'dan belalım geldi..." Bunlar, aile sağlığı merkezinde katledilen hemşirenin son sözleri!
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
15:54 Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti
13:41 6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar!
15:53 Süper Lig'de son durum: Üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 16:52:45. #1.12#
SON DAKİKA: TMB Başkanı Eren, ilave fiyat farkı düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement