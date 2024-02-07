TOBB, 72. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TOBB, 72. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

TOBB, 72. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birliğin 72. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 72 yıl sonra aynı ruh ve heyecanla, 'güçlü Türkiye' ve 'güçlü ekonomi' için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

07.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birliğin 72. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 72 yıl sonra aynı ruh ve heyecanla, 'güçlü Türkiye' ve 'güçlü ekonomi' için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, birliğin 72. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Birliğin kurucularını ve emeği geçenleri saygı ve minnetle yad ettiklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, 15 Mart 1950'de kuruluş kanunu yürürlüğe giren, 6 Şubat 1952'de ilk genel kurulunu yapan TOBB'un, 7 Şubat 1952'de organ seçimlerini tamamlayarak fiilen hayata geçtiğini hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un ilk yöneticilerine ilişkin de bilgi verdiği mesajında, "İlk toplantısını yapan TOBB yönetim kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Üzeyir Avunduk, Başkan Vekilliğine Şükrü Kerimzade ve Muhasip Üyeliğe Vehbi Koç seçildi. Dünden bugüne emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 72 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, 'güçlü Türkiye' ve 'güçlü ekonomi' için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB, 72. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:17:41. #1.11#
SON DAKİKA: TOBB, 72. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement