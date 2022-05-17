TOBB, asırlık çınarları vitrine çıkarıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliği ile Türkiye ekonomisine damga vurmuş 100 yıllık işletmelerin başarıları, gelişimleri kamuoyu ile paylaşılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde; Türkiye'de faaliyet gösteren iş dünyasının uzun ömürlü şirketlerinin tarihsel birikimleri ortaya konulacak. Kuruluşunun 100. yılı yaklaşırken Cumhuriyetin kazanımlarını ve Türkiye'de özel sektörün çok boyutlu zengin tarihini, bu gelişimlere tanıklık etmiş işletmelerin gözünden belgelemek amacıyla "100 Yıllık İşletmeler - Türk İş Dünyasının Asırlık Çınarları" projesi başlatıldı.

Bu proje ile Cumhuriyetin iktisadi ve sosyal kazanımlarının özel sektörün faaliyetlerine nasıl yansıdığının araştırılması; işletmelerin yıllar içinde deneyimlediği fırsat ve zorluklar ışığında bölgesel ve sektörel gelişmelerin incelenmesi, şehirlerin kalkınmasındaki katkıları tespit edilmesi amaçlanıyor.

Üç aşamada projenin özü

Projenin ilk aşamasında üç ayrı veri ve bilgi derleme çalışması yapılacak. İlk etapta, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren izlenen kalkınma politikaları çerçevesinde eğitim, ulaştırma, altyapı ve benzeri alanlarda yapılan kamu yatırımlarının Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör faaliyetlerine etkisini tespit etmek amacıyla istatistiki-biyografik-tarihi kaynaklar taranacak ve dokümante edilecek. İkinci olarak, her şehirde uzun ömürlü işletmelerin envanteri oluşturulacak. Bu işletmeler ile mülakatlar yapılarak özel sektörün tarihsel birikimini açığa çıkaracak 'sözlü tarih' çalışmasının ilk adımı atılacak. Üçüncü olarak da 1923 ve öncesinden, günümüze Oda ve Borsaların kuruluşu, faaliyeti ve üyelerinin sayısındaki genel görünümle ilgili veriler derlenecek. - ANKARA