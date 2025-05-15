TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ekonomide yapısal reform ateşinin yeniden canlanmasını arzu ediyoruz" - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ekonomide yapısal reform ateşinin yeniden canlanmasını arzu ediyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomide yapısal reform ateşinin yeniden canlanmasını arzu ediyoruz.

15.05.2025 19:50
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomide yapısal reform ateşinin yeniden canlanmasını arzu ediyoruz. Hem Başbakanlığınız hem de Cumhurbaşkanlığınız dönemlerinde iş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan, pek çok düzenleme hayata geçti. Çözüm odaklı yaklaşımınızın iş dünyamıza büyük moral verdiğini her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, 2025 yılı hizmet şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda konuşan Hisarcıklıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli dostlarım, Türk iş dünyasının merkezine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada camiamıza en uzun süre hizmet etmiş mensuplarımıza fazlasıyla hak ettikleri hizmet şeref belgelerini ve plaketlerini takdim etmek üzere bir araya geldik. Ne mutlu bizlere ki, camiamızda hep böyle değerli insanları tanıdık. Ne mutlu bizlere ki, onlarla birlikte çalıştık. Onların emekleri ve gayretleriyle odalar ve borsalar, reel sektörün hizmet merkezleri haline geldi. Dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştü" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomi ve siyasetin artan belirsizliklerden dolayı sancılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Küresel ekonomi ve siyaset, artan belirsizliklerin getirdiği sancılı bir süreçten geçiyor. Dünya çapında güç yapılanması, yeniden şekilleniyor. Tüm bu değişen ve dönüşen ortamda Türkiye, sizin liderliğinizde aktif bir şekilde yer alıyor. Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de, Gazze'de, Pakistan'da ve Ukrayna ile Rusya'nın İstanbul'da bir araya gelmesinde, Türkiye'nin artan küresel ağırlığı net bir şekilde görülüyor. Milletimizin kadim mazisine yakışan şekilde özgüvenimizi bize kazandırdığınız için, şahsım ve camiam adına size en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Son dönemde olumlu gelişmelerin yaşandığı terörsüz Türkiye sürecinin de hayırla sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Bu süreçteki liderliğiniz için en başta size, sürece destek veren tüm siyasi partilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ekonomide yapısal reform ateşinin yeniden canlanmasını arzu ettiklerini vurgulayan Hisacıklıoğlu, "Ekonomide yapısal reform ateşinin yeniden canlanmasını arzu ediyoruz. Hem Başbakanlığınız hem de Cumhurbaşkanlığınız dönemlerinde, iş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan, pek çok düzenleme hayata geçti. Çözüm odaklı yaklaşımınızın, iş dünyamıza büyük moral verdiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Özellikle ülkemizin yüksek enflasyon belasından kurtarılmasını çok önemli ve gerekli görüyoruz. Zira enflasyon yükselince, rekabet gücümüzü kaybediyor, maliyetleri yönetemiyor, bütçemizi yapamıyoruz. Sizin Türkiye'yi yeniden düşük enflasyon ve istikrarlı büyüme sürecine kavuşturacağınıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Özel sektörün geçen sene üç alanda rekor seviyelere ulaştığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörü geçtiğimiz sene 3 alanda, ülkemizi rekor seviyelere taşıdı. Üretim hacminde, istihdamda ve ihracatta tarihimizin en üst noktalarına ulaştık. Bizler bundan sonra da daha hızlı koşmaya ve ülkemizi daha ileri taşımaya hazırız. Bunu mümkün kılmak için, sahadan bize yansıtılan, en önemli iki sıkıntı ve talebi de müsaadenizle arz etmek istiyorum. Sağ olun, bunları da zaten size devamlı iletiyoruz. Şu an tüm iş dünyamızın en çok sıkıntı yaşadığı konu, finansmana erişim. Piyasa adeta kilitlenmiş durumda. İlave kredi bir yana, mevcut kredi limitlerini dahi kullanamıyoruz. Kredilerdeki daralma ve yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor, neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor. Bu sıkıntıları aşmak üzere, KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Onları, aylık kredi büyüme sınırı dışında tutmalıyız. Ticari kredi kartlarını da bu kredi sınırlaması dışına almalıyız. Böylelikle piyasaya bir rahatlama getirebiliriz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Ekonomide yapısal reform ateşinin yeniden canlanmasını arzu ediyoruz' - Son Dakika

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