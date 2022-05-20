TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu

20.05.2022 15:37
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Vezirköprü Belediye Başkanlığını ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'ten ilçe hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) giden Hisarcıklıoğlu, oda başkanı Abdülkadir Fişekci ve üyelerle bir araya geldi.

Fişekci'nin TOBB tarafından Vezirköprü'ye teknoloji okulu yapılması talebi üzerine Hisarcıklıoğlu, Vezirköprü'nün sanayide, tarımda, üretimde, istihdamda, ihracatta önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

Vezirköprü'nün özellikle orman ürünlerinde öne çıktığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Talepleri doğrultusunda Vezirköprü'ye yeni bir okul kazandırıyoruz, hayırlı olsun. Zaten TOBB olarak sözümüz vardı, her ilçeye bir okul yapacağız. Bundan sonrasının takibi sizden, parası bizden. Neye ihtiyaç varsa o okul yapılacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Fişekci, Hisarcıklıoğlu'na çeşitli hediyeler sundu.

İlçedeki bir fabrikayı da gezen Hisarcıklıoğlu, ardından ilçeden ayrıldı.

Ziyaretlerde Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, Trabzon TSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır da bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu

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Kaynak: AA

Vezirköprü, Hisarcık, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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