Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, "2021'de fintek sektöründe, toplam 32 fintek ve bunların aldığı 65 milyon dolarlık yatırımla tüm zamanların en büyük yatırımını görmüş olduk." ifadesini kullandı.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nden (TÖDEB) yapılan açıklamaya göre, yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesi seçimlerinin yapıldığı TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Kaymak, finansal teknolojilerin, Türkiye'deki en dinamik sektörlerden biri olarak hızla büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Türkiye fintek ekosisteminde, mevcut durumda 564'ü aktif olmak üzere toplamda 650 fintek şirketi bulunduğunu aktaran Kaymak, ödemeler dikeyinde faaliyet gösteren 225 şirketin yer aldığını, bunu 76 şirketle kripto varlık ve 75 şirketle bankacılık dikeylerinin takip ettiğini bildirdi.

Kaymak, "Fintek alanında yapılan yatırımların ülkemizde ön plana çıktığını görüyoruz. 2021'i bu anlamda bir rekor yılı olarak nitelendirmek mümkün. 2021'de fintek sektöründe, toplam 32 fintek ve bunların aldığı 65 milyon dolarlık yatırımla tüm zamanların en büyük yatırımını görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

" TCMB'nin çalışmaları finteklerin gelişimine katkı sağlayacak"

TCMB Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Serdar Murat Öztaner de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak FAST, Kolay Adresleme ve TR-Karekod başta olmak üzere hayata geçirdikleri projelere değindi.

Öztaner, "Bu çalışmaların dijital ekonomimizin ve finteklerin gelişimine oldukça katkı sağlayacağını düşünüyoruz ve bu alanı gerçekten çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Faik Metin Tiryaki ise rekabet hukuku perspektifinden fintekleri anlattı.

"Hayalimiz, ödeme sistemlerimizin dünyada söz sahibi olması"

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık da "dünyada söz sahibi ödeme sistemlerine sahip olmanın" herkesin hayali olduğunu, bu hayali gerçekleştirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Bu hayale ulaşmak için birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Eliaçık, "TÖDEB, bir tam faaliyet yılını tamamladı. Birliğimiz çok şey başardı ancak başarması gereken çok da fazla şey var. Bugünden sonra genel kurulun da katkısıyla çok daha iyi şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.