TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

24.05.2022 11:31
TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, "2021'de fintek sektöründe, toplam 32 fintek ve bunların aldığı 65 milyon dolarlık yatırımla tüm zamanların en büyük yatırımını görmüş olduk." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, "2021'de fintek sektöründe, toplam 32 fintek ve bunların aldığı 65 milyon dolarlık yatırımla tüm zamanların en büyük yatırımını görmüş olduk." ifadesini kullandı.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nden (TÖDEB) yapılan açıklamaya göre, yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesi seçimlerinin yapıldığı TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Kaymak, finansal teknolojilerin, Türkiye'deki en dinamik sektörlerden biri olarak hızla büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Türkiye fintek ekosisteminde, mevcut durumda 564'ü aktif olmak üzere toplamda 650 fintek şirketi bulunduğunu aktaran Kaymak, ödemeler dikeyinde faaliyet gösteren 225 şirketin yer aldığını, bunu 76 şirketle kripto varlık ve 75 şirketle bankacılık dikeylerinin takip ettiğini bildirdi.

Kaymak, "Fintek alanında yapılan yatırımların ülkemizde ön plana çıktığını görüyoruz. 2021'i bu anlamda bir rekor yılı olarak nitelendirmek mümkün. 2021'de fintek sektöründe, toplam 32 fintek ve bunların aldığı 65 milyon dolarlık yatırımla tüm zamanların en büyük yatırımını görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

" TCMB'nin çalışmaları finteklerin gelişimine katkı sağlayacak"

TCMB Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Serdar Murat Öztaner de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak FAST, Kolay Adresleme ve TR-Karekod başta olmak üzere hayata geçirdikleri projelere değindi.

Öztaner, "Bu çalışmaların dijital ekonomimizin ve finteklerin gelişimine oldukça katkı sağlayacağını düşünüyoruz ve bu alanı gerçekten çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Faik Metin Tiryaki ise rekabet hukuku perspektifinden fintekleri anlattı.

"Hayalimiz, ödeme sistemlerimizin dünyada söz sahibi olması"

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık da "dünyada söz sahibi ödeme sistemlerine sahip olmanın" herkesin hayali olduğunu, bu hayali gerçekleştirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Bu hayale ulaşmak için birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Eliaçık, "TÖDEB, bir tam faaliyet yılını tamamladı. Birliğimiz çok şey başardı ancak başarması gereken çok da fazla şey var. Bugünden sonra genel kurulun da katkısıyla çok daha iyi şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Net UYP açığı Mart ayında geriledi Net UYP açığı Mart ayında geriledi AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Kripto, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:14 Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:59:51. #1.12#
SON DAKİKA: TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement