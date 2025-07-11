TÖDEB Fintek Çırağı Programı Mezunlarını Verdi

Marmara Üniversitesi ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından gerçekleştirilen "TÖDEB Fintek Çırağı Programı" yeni mezunlarını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vizyonuyla Marmara Üniversitesi ve TÖDEB tarafından hayata geçirilen TÖDEB Fintek Çırağı Programı'nın 2024-2025 Akademik Yılı Sertifika Töreni, Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ödeme ve elektronik para sektörünün nitelikli insan kaynağı talebini, sektöre yönelmek isteyen gençlerle buluşturma hedefiyle akademi, özel sektör ve kamunun işbirliğinde hayata geçirilen TÖDEB Fintek Çırağı Programı, ikinci yılını da başarıyla tamamladı.

Genç yeteneklere hem akademik bilgi hem de pratik yetkinlik kazandırarak fintek ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan bu program, 14 hafta teorik ders, 14 hafta staj aşaması olmak üzere toplam 28 hafta süren yoğun bir eğitimle 50 genç yeteneği sektöre kazandırdı. İki yıldır kesintisiz devam eden program, bugüne dek toplam 260 genci fintek ekosistemiyle tanıştırmış oldu.

TÖDEB Fintek Çırağı 2024-2025 Akademik Yılı Sertifika Töreni'ne, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Ahmet Buğday, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ve TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz ve katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Buğday, teorik temelin üstüne beceri ve deneyimle inşa edilerek ustalaşmanın kişilerin bulunduğu kuruma ve ülkeye sağlayacağı faydanın yanı sıra yeni çırakların yetişmesinde de faydalı olacağını düşündüğünü ifade etti.

Marmara Üniversitesi Rektörü Kurt da programın başarısının yalnızca bir eğitim hedefi değil, ekonomik bağımsızlık, dijital egemenlik ve ulusal inovasyon kapasitesi anlamına geldiğini belirtti.

Kurt, "Fintek Çırağı Programı gibi modeller, üniversitelerin dijital çağa uyumunun, sanayiyle işbirliğinin ve en önemlisi de insan kaynağı planlamasının yeni yol haritasını işaret etmektedir. Bu yenilikçi alanlarda yetkin bireyler yetiştirmek, sadece bir eğitim hedefi değil; aynı zamanda ekonomik bağımsızlık, dijital egemenlik ve ulusal inovasyon kapasitesi anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Dolaz da TÖDEB olarak insan kaynağına yatırım yapmayı stratejik bir öncelik olarak gördüklerini vurguladı.

Dolaz, "Günümüz dinamiklerinde bir yandan teknolojinin sınırları zorlayan hızlı gelişimiyle, diğer yandan ise kamu kurumlarının sektöre yön veren düzenlemeleriyle şekillenen bir alana adım atmanızın değeri çok büyük. TÖDEB ve üyelerinin güvencesiyle yaptığınız bu başlangıcın kariyerinizde ilerledikçe daha da büyüyeceğinden şüpheniz olmasın." açıklamasında bulundu.

TÖDEB Fintek Çırağı Programı 2025-2026 Akademik Yılı için başvurular 1 Eylül'den itibaren toplanmaya başlanacak.