TOGG eksi 40 derecede testi geçti! - Son Dakika
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TOGG eksi 40 derecede testi geçti!

13.03.2022 14:39

Yerli otomobil TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşım yapıldı. Sıfırın altında eksi 40 dereceye varan zorlu hava koşullarında TOGG başarılı sonuçlar aldı.

Yerli otomobil TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, aracın -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildiği kaydedildi.

Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı! Testlerden çıkan sonuçlar oldukça başarılı

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLIYOR

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla tamamlıyor.

Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı! Testlerden çıkan sonuçlar oldukça başarılı

"İÇİMİZİ ISITAN BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."

Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı! Testlerden çıkan sonuçlar oldukça başarılı
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Otomobil, Türkiye, Twitter, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOGG eksi 40 derecede testi geçti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGG eksi 40 derecede testi geçti! - Son Dakika
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