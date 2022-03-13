TOGG eksi 40 derecede testi geçti! - Son Dakika

Yerli otomobil TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, aracın -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildiği kaydedildi.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla tamamlıyor.
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."
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