TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık - Son Dakika
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TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık

28.05.2022 15:09

Gemlik tesislerinde üretilen yerli otomobil TOGG için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sosyal medyadan paylaşılan son videoda "Kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. İlk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik." ifadeleri kullanıldı.

TOGG hesabından yapılan yeni paylaşımda, deneme üretimine yaklaşılan Gemlik tesisindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı açıklandı. Buna göre, parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği duyuruldu.

"İLK C-SUV GÖVDESİNİ ROBOT HATLARIMIZDA BAŞARIYLA ÜRETTİK"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik."

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Kilit aşamalardan birini tamamladık

YIL SONUNDA SERİ ÜRETİME GİRECEK

Öte yandan, TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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Son Dakika Ekonomi TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık - Son Dakika
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