"Tokmak kafa" ilgi gördü - Son Dakika
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"Tokmak kafa" ilgi gördü

06.04.2022 17:10
"Tokmak kafa" ilgi gördü

Sinop'ta balıkçılar tarafından yakalanan dev kefal balığı ilgi gördü.

Sinop'ta balıkçılar tarafından yakalanan dev kefal balığı ilgi gördü. 3 kilo ağırlığındaki kefal balığı büyüklüğüyle şaşırttı.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Bu kefal balığının büyüğü buna 'tokmak kafa' derler. Çok lezzetli bir balıktır. İki balık toplam 6 kg ağırlığında. Balıkların kilosunu 100 liradan satışa sunduk" dedi.

Balığı gören vatandaşlar ise, "İlk kez bu kadar büyük kefal balığı görüyoruz. Oldukça şaşırtıcı" ifadelerini kullandı. - SİNOP

YORUMLAR
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Gündoğdu, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Tokmak kafa' ilgi gördü - Son Dakika


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