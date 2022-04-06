"Tokmak kafa" ilgi gördü - Son Dakika

Sinop'ta balıkçılar tarafından yakalanan dev kefal balığı ilgi gördü. 3 kilo ağırlığındaki kefal balığı büyüklüğüyle şaşırttı.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Bu kefal balığının büyüğü buna 'tokmak kafa' derler. Çok lezzetli bir balıktır. İki balık toplam 6 kg ağırlığında. Balıkların kilosunu 100 liradan satışa sunduk" dedi.

Balığı gören vatandaşlar ise, "İlk kez bu kadar büyük kefal balığı görüyoruz. Oldukça şaşırtıcı" ifadelerini kullandı. - SİNOP