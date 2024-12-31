TOM Bank 9 Ayda 1 Milyon Müşteriye Ulaştı

Ekonomi

TOM Bank, 9 ayda 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TOM Bank, mart ayında başladığı müşteri kabulünden sonra hizmet verdiği bankacılık faaliyetlerinin ardından henüz 1 yıldan kısa süre geçmiş olmasına rağmen, 1 milyon banka müşterisine ulaştı.

Yaklaşık 10 milyon e-para ve 1 milyon banka müşterisinin alım gücüne destek sunan ürünleriyle dikkati çeken bankanın mobil uygulaması HADİ de kullanıcılarına büyük avantaj sağlıyor

Tüketicinin alım gücüne sunduğu katkılarla öne çıkan TOM Bank, 2025'te unicorn olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOM Bank Genel Müdürü Onur Özkan, 1 yılda ulaşmayı hedefledikleri 1 milyon kullanıcı sayısına 9 ayda eriştiklerini kaydetti.

Bu hızlı büyümede HADİ kullanıcılarının büyük etkisi olduğunu aktaran Özkan, "HADİ kullanıcılarına sunduğumuz avantajlar, bize büyük bir beğeni olarak geri dönüyor. Özellikle, 2 ay ödemesiz Hadi Veresiye, 18 aya varan taksitlendirme seçeneği sunan Hadi Alışveriş Kredisi ve ömür boyu ücretsiz Hadi Kredi Kartı gibi ürünler dikkati çekiyor." açıklamasında bulundu.

Kullanım kolaylığının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisine değinen Özkan, başarılı ve hızlı büyümelerinde kullanıcılarına sundukları sadeleştirilmiş, kolay ve hızlı ilerleyen dijital süreçlerin önemli yeri olduğunu kaydetti.

Kullanıcının HADİ işlemlerini pürüzsüz bir şekilde yapabildiğini belirten Özkan, "HADİ, cep telefonlarında bulunan uygulama indirme mağazalarında 5 üzerinden 4.8 puan ile mevcut bankalar arasındaki en yüksek beğeni skorunu yakalamış oldu." ifadesini kullandı.

" Türkiye'deki özel bankalar arasında yerimizi yukarıya taşımayı hedefliyoruz"

1 Ağustos'ta tüketiciyle buluşan kredi kartlarının 4 ayda 300 bin kullanıcıya ulaştığı bilgisini veren Öztan, şunları kaydetti:

"Kredi kartımızı, gelecek yıl 1 milyon kişinin kullanmasını öngörüyoruz. Taksitli Alışveriş Kredisi ürünümüzde ise 2025'in ilk çeyreğinde 250 milyon liralık hacme ulaşmayı hedefliyoruz. Hedeflerimizden bir diğeri ise Hadi Veresiye ürünümüzden 2025'te 1 buçuk milyon kişinin faydalanması. Tüm bunlar sonucunda müşteri sayımızdaki hızlı artışın devam edeceğini öngörüyor, toplam 2 milyon müşteriye yine kısa sürede ulaşmış olmayı amaçlıyoruz. Hedeflerimiz gerçekleştiğinde ise aktif müşteri sayısında ilk 10 özel banka arasındaki yerimizi yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Bu da TOM Bank'ı 2025'te unicorn statüsüne taşıyacak. Faaliyetlerimize başlarken ilk 5 yılımız için kendimize şu hedefleri belirlemiştik, Türkiye'de 5 milyon aktif kullanıcıya ulaşmak, Avrupa'da 5 milyon kişinin telefonuna indirdiği bankacılık uygulaması olmak, 5 milyar dolar değerlemeye erişmek ve Avrupa'nın en büyük 5 dijital bankasından biri olmak. Şimdi henüz ilk yılımızı tamamlamamışken 1 milyon banka müşterisine erişmemiz, 5 yıl içinde gelmeyi hedeflediğimiz konuma emin adımlarla ilerlediğimizi göstermesi açısından çok kıymetli."

"Teknolojiyi insan odaklı bir anlayışla birleştiriyoruz"

Fayda ve fark yaratmaya odaklandıklarını belirten Özkan,"Bu doğrultuda, 5 ana değerimiz olan fark yaratmak, akıllı çalışmak, süper netlikte yaşamak, takım kültürüyle başarmak ve müşterilerimizin kalbine talip olmak üzerine inşa edilmiş, dinamik ve birbirini destekleyen ekiplerden oluşan güçlü bir çalışma kültürümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

2025'te de bu değerleri daha da ileriye taşımak için yenilikçi çözümler sunmaya ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sektörde öncü olmaya devam edeceklerini vurgulayan Özkan, "Dijital dönüşümün getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirirken, sürdürülebilirlik ve topluma katkı sağlamayı temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Teknolojiyi insan odaklı bir anlayışla birleştirerek müşterilerimize en iyi deneyimi sunmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.