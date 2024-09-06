Tonlarca palamut Anadolu\'ya sevk edildi

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Karadeniz'den adeta palamut fışkırıyor. Akçakoca'dan denize açılan balıkçılar 3 bin kasa palamut ile limana döndü.

Avlanma sezonunun başlamasıyla birlikte Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da balıkçılar avlanmaya başladı. Adeta palamut fışkıran denizden tonlarca balık ile dönen balıkçıların yüzü güldü. Karadeniz'de avlanarak Anadolu'ya sevkiyatı yapılan palamudun tanesinin 75 liradan satıldığını belirten Balıkçı Barış Güler, "Balık fiyatları hava şartlarına göre değişiyor. Şu anda tezgahta palamut 75 lira ama bol palamut var. İlerleyen zamanlarda fiyatlarda aşağıya düşme olacaktır. Palamut balığına halk dilinde halkın makarnası derler; doyurucu ve vitamini bol balık" ifadelerini kullandı. - DÜZCE