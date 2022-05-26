Toroslar Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak

Toroslar Belediyesi; emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ilk taksitini yatırmak isteyen mükellefler için belediye veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar belediyesinden yapılan açıklamaya göre, emlak ve iş yerlerine ait çevre temizlik ile ilan, reklam vergilerinin 2022 yılı ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2022 Salı günü sona erecek. Toroslar Belediyesinin ana hizmet binasındaki tahsilat veznesi; vatandaşların vergi ödemelerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri için 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Online ödeme kolaylığı

Mükellefler, vergi ödemelerini veznelerden nakit veya kredi kartıyla yapabilecekleri gibi Toroslar Belediyesinin www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasını girerek online olarak da gerçekleştirebilecek.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamalarını isteyen belediye yetkilileri, veznelerde yoğunluk oluşmaması amacıyla 31 Mayıs 2022 Salı günü sona erecek olan emlak, ÇTV ve ilan, reklam vergileri için tahsilat veznelerini bu hafta sonu açık bulunduracaklarını bildirdi. - MERSİN