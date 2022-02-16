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Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin 256 lira oldu - Son Dakika

Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin 256 lira oldu

16.02.2022 16:47
Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin 256 lira oldu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinde yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 5 bin 256 TL'ye yükseltildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinde yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 5 bin 256 TL'ye yükseltildi.

Asgari ücretin 2022 yılı için 4 bin 253 TL olmasının ardından maaşlarda düzenleme yaptıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak, hem çalışanımıza hak ettiğinin fazlasını vermeye gayret eden hem de ilçemize her alanda hizmet eden bir belediye olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızın sosyal haklarını da gözeterek ve iyileştirmeler yaparak enflasyon karşısında ekonomik olarak en yüksek oranda faydalanmalarını sağladık. Ortalama yüzde 34.45'lik bir zamla, 696 sayılı KHK kapsamında çalışan personelimizin maaşını 3 bin 909 TL'den 5 bin 256 TL'ye yükseltmiş olduk. Yani, Toroslar Belediyesi'nde en düşük ücret 5 bin 256 lira oldu. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Belediyenin ekonomik imkanları ölçüsünde zam artışını sürdüreceklerini kaydeden Yılmaz, "Ayrıca Haziran ayında da vereceğimiz yüzde 20'lik zamla birlikte toplamda bir yılda ortalama yüzde 54.45'lik zam yaparak Haziran ayından itibaren en düşük personel maaşımızı 6 bin 308 TL yapmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Toroslar'a en güzel hizmeti sunmak adına gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm personeline teşekkür eden Yılmaz, "Biz, büyük bir aileyiz. Belediyemizde çalışan her bir personelimiz bizim için çok değerli ve kıymetli. Personelimizin alın teri ve emeği paha biçilemez. Maaşlarda yaptığımız bu iyileştirme tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olsun. Bir aile olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

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Türk Lirası, Toroslar, Mersin, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin 256 lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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