Toroslar'da toplu konut projesi başlıyor - Son Dakika
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Toroslar'da toplu konut projesi başlıyor

03.06.2022 16:18
Toroslar'da toplu konut projesi başlıyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle ilçede toplu konut çalışması yapacaklarını belirterek, projenin yaklaşık 1,5 yılda tamamlanacağını söyledi.

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle ilçede toplu konut çalışması yapacaklarını belirterek, projenin yaklaşık 1,5 yılda tamamlanacağını söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede düzenli şehirleşmeye yönelik hayata geçirmeye devam ettiği imar planlarının yanı sıra vatandaşa daha konforlu yaşam alanları sunmak adına başlatacağı Sosyal Konut Projesinin ilk adımını belediye meclisinin haziran ayı toplantısında attı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde gerçekleştirilecek Toroslar'ın prestij projesi, vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlayacak.

Toplantıda; Arpaçsakarlar Mahallesinde, Toroslar Belediyesinin mülkiyetinde yer alan ada ve parseller üzerinde TOKİ tarafından "Sosyal Konut Projesi" yapılması, gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a yetki verilmesi konusu görüşülerek, kabul edildi.

"Kente konforlu yaşam alanları sunacağız"

Toroslar'ın kentsel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak Sosyal Konut Projesinin kente hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz, bu konuda Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Başkan Yılmaz, "Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, heyeti ile birlikte Mersinimizi ve belediyemizi ziyaret etti. Yaptığımız çalışmalar ve projelerimiz ile ilgili bakanımızı bilgilendirdik. TOKİ başkan yardımcımız da bu heyet ile birlikteydi. TOKİ ile birlikte Toroslarımızda Sosyal Konut çalışması yapacağız. Önümüzdeki 1,5 yıl içinde bitmesini planlıyoruz. Bakanımız, belediyemize ve ilçemize uygun şartlarda kredi sağlanması konusunda destek sözü verdi. Borçlanma yetkisini bu yönde kullanmak üzere alıyoruz. Öncelikle ön bir protokol yapacağız. TOKİ ile bir çalışma yürütüyoruz. Ortaya çıkan sonuca göre hep birlikte kararlaştırıp ilerleyeceğiz" dedi.

Daha sonra diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde cephe sağlıklaştırması, bakım, onarım ile ilgili proje geliştirilmesi yönünde çalışmaların yürütülmesine yönelik gündem maddesi de kabul edildi. - MERSİN

Toroslar'da toplu konut projesi başlıyor
Toroslar'da toplu konut projesi başlıyor
Toroslar'da toplu konut projesi başlıyor

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Kaynak: İHA

Toroslar, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toroslar'da toplu konut projesi başlıyor - Son Dakika

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