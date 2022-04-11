Toroslar EDAŞ geçici arıza giderme hızını 23 kat artırdı - Son Dakika

Toroslar EDAŞ, elektrik dağıtım hatlarında, ağaç dalı teması veya rüzgar etkisi gibi sebeplerle meydana gelen ve fiziki onarım gerektirmeyen geçici arızaları, SCADA teknolojisiyle uzaktan çok daha hızlı giderebildiğini açıkladı.

Elektrik dağıtım yatırımlarında sektörünün lideri Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), ortalama 46 dakikalık geçici arıza giderme süresini uzaktan müdahale ile 2 dakikaya indiren, böylece 23 kat daha hızlı müdahale imkanı veren SCADA sistemini, enerji kesme ve verme işlemlerinin yüzde 60'ında gerçekleştirir seviyeye ulaştı. 2022 yılında bu sistemi yaygınlaştırmak amacıyla 80 milyon liralık ilave yatırım ihalelerini tamamlayan şirket, SCADA sistemini genişleterek elektrik kesinti süresini minimize edecek.

Yapılan açıklamaya göre şirket, yüksek gerilim seviyesinde mevcut SCADA sisteminde 564 adet SCADA merkezine (120.000 Input/Output (I/O)) ilave olarak, 333 adet SCADA merkezinin (60.000 I/O) daha aktif hale gelmesi için ihaleleri tamamladı ve bu sene içinde yapım sürecine geçecek. Öte yandan, son kullanıcılara yakın konumlardaki dağıtım trafosu ve kesici ölçü kabini gibi 786 adet SCADA merkezine (60.000 I/O) ek olarak 1032 adet SCADA merkezini (80.000 I/O) daha SCADA sistemine dahil edecek şirket, 2 bin adet direk üstü trafoda da (60.000 I/O) bu sistemi aktif hale getirecek.

Sistem nasıl işliyor?

Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) sistemi ile elektrik arzı, bilgisayar destekli sistemlerle uzaktan kısa sürede yeniden sağlanabiliyor. Geçici arıza olarak tanımlanan ve elektrik dağıtım hatlarında ağaç dalı teması veya rüzgar etkisi gibi sebeplerle meydana gelen ve fiziki onarım gerektirmeyen durumlarda da enerji uzaktan yine hızlıca tekrar sağlanabiliyor. Ayrıca enerji kesintisi yapılması gereken orman yangını, sel gibi can güvenliğini tehlikeye sokan durumlarda, enerji uzaktan çok daha kısa sürede kesilebiliyor. Buna ek olarak, SCADA sistemi üzerinden elektrik şebekesine ilişkin veriler takip edilebiliyor ve değişen koşullara göre önlemler alınabiliyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirketlerden biri oldu. - İSTANBUL