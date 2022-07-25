Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya başlandı - Son Dakika
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Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya başlandı

25.07.2022 12:44
Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya başlandı

Tosya Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İpekyolu Fuarı için açılacak stantları kiralamak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın başvuruları alınmaya başlandı.

Tosya Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İpekyolu Fuarı için açılacak stantları kiralamak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın başvuruları alınmaya başlandı.

Tosya Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 12-19 Ağustos tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan İpekyolu Fuarı için başvurular başladı. Tosya Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tosya'mızın tanıtımı ve Tosya'daki esnaf, sanatkar, iş insanları ve el emeği göz nuru ile üretilen ürünlerin satışları ile aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen İpekyolu Fuarına tüm esnaf ve sanatkarların başvuruları alınmaya başlandı. Fuarda stant açmak isteyen esnaflara bu yıl 25-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 23. Kültür ve Pirinç Festivali'nde stant kiralama sırasında öncelik verilecektir. Stant için Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekiyor" denildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

İpekyolu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya başlandı - Son Dakika
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