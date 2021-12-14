Üye Girişi
Toyota, 2030'a kadar 30 elektrikli model sunacak - Son Dakika

Toyota, 2030'a kadar 30 elektrikli model sunacak

14.12.2021 15:36
Toyota, 2030'a kadar 30 elektrikli model sunacak

Toyota, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacak.

Toyota, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacak.

Toyota, önümüzdeki döneme damga vuracak yeni bataryalı elektrikli araç planlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Toyota Başkanı Akio Toyoda'nın düzenlediği basın toplantısında tüm dünyaya duyurulan stratejiyle birlikte önemli bir elektrikli araç atağı başlıyor. Toplantıda, tamamen yeni bZ4X dahil olmak üzere gelecek dönem araçları temsil eden ve pazara sunulmaya hazırlanan 16 tam elektrikli model gösterildi.

Başkan Akio Toyoda, aynı zamanda 2030'da global olarak yıllık 3,5 milyon adetlik bataryalı elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Global olarak 100'ün üzerinde sadece içten yanmalı motorlu, hibrit, plug-in hibrit ve yakıt hücreli elektrikli model sunan Toyota, 170 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Geçen 26 yılda yaklaşık 1 trilyon yen yatırım yapan Toyota, 19 milyon adetten daha fazla batarya üretimi gerçekleştirdi. Toyota, daha gelişmiş, yüksek kaliteli ve daha ulaşılabilir bataryalar için yatırımı da 2 trilyon yene çıkarma kararını açıkladı.

Toyota, bataryalı elektrikli araçların yanı sıra yakıt hücreli hidrojen motorlu araçları ve hidrojenli içten yanmalı motor gibi alternatif çözümleri de geliştirmeye devam ediyor. Toplantıda sergilenen araçlar, giderek genişleyen bZ (beyond Zero) ürün gamı hakkında ipuçları verdi. bZ4X ile başlayan ürün gamı, global olarak giderek genişleyecek. bZ4X'e katılacak yeni bZ serisi modelleri bZ'nin kompakt crossover modeli, bZ kompakt SUV, bZ Sedan ve bZ büyük SUV gibi seçeneklerden oluşacak ve bZ ürün yelpazesini her alanda genişletecek.

Toyota, aynı zamanda tam elektrikli ürün gamını life style ürünleriyle de genişletecek. Bunlar içerisinde elektrikli spor otomobiller, arazi araçları, pick-up modeller ve ticari araçlar yer alacak. Tüm bu strateji kapsamında Toyota, Batı Avrupa'da 2035'e kadar yeni araç satışlarında karbondioksit emisyonunu yüzde 100 düşürmeyi planlıyor.

Akio Toyoda, Tragger, TOYOTA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota, 2030'a kadar 30 elektrikli model sunacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı 15:31 Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı
Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor 14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

Son Dakika Haberleri
15:30 Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı
15:23 Prof. Dr. Özgenç'in OHAL sözlerine Meral Akşener'den çıkış geldi: Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın
15:08 Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret çıkışı: 384 doların karşılığı olan Türk lirasını versinler
15:06 Defne Samyeli yine mest etti! Bu sefer de göğüs ve sırt dekolteli cesur bir elbise tercih etti
14:59 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma
14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti
14:54 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta asansörde genç bir kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
14:50 Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam
14:34 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım
14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü
Haiti'de akarkayıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu en az 40 kişi öldü Haiti'de akarkayıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu en az 40 kişi öldü         
15:34
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 15:44:10. #1.12#
SON DAKİKA: Toyota, 2030'a kadar 30 elektrikli model sunacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement