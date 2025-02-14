Toyota, Elektrifikasyon Satışlarını Artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Toyota, Elektrifikasyon Satışlarını Artırıyor

Toyota, 2024'te Avrupa'da 6 milyon elektrifikasyonlu araç satışı hedefliyor.

14.02.2025 16:50
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Toyota, 2024 yılı sonunda Avrupa'da 6 milyon elektrifikasyonlu araç sattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1997-2024 arasında Toyota'nın dünya çapındaki elektrifikasyonlu araç satışları ise 30 milyonu geçti. Toyota'nın Türkiye'deki tam hibrit satışları ise 2009'dan bu yana 127 bin adedi aştı.

Toyota'nın çoklu mobilite stratejisinin başarısını gösteren bu rakamlar, sıfır emisyonlu araç altyapısının yeterli olmadığı bölgelerde bile emisyonların önemli ölçüde azaltılmasını sağladı.

Şirket, bu strateji kapsamında tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan geniş bir ürün gamı sunuyor. Bu yaklaşım sayesinde Toyota, 1995'ten bu yana Avrupa'daki ortalama egzoz emisyonlarını yüzde 50'nin üzerinde azalttı.

Toyota, 2024'te Avrupa'da 1,2 milyonun üzerinde satış yaptı. Bu satışların yüzde 74'ü elektrifikasyonlu araçlardan oluştu.

Şirket, Avrupa'da 2035'e kadar tüm yeni araç satışlarında karbondioksit (CO2) emisyonunu yüzde 100 azaltmayı taahhüt ediyor. Bu hedef, Toyota'nın 2050'ye kadar ve Avrupa'da 2040'a kadar karbon nötr olmayı amaçlayan global 2050 Çevre Hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Çevre, Dünya, Son Dakika

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