Trabzon\'da Balık Fiyatları

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında somon ve alabalığın kilogramı, 150 ila 300 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levreğin kilogramı 300-400, barbun 150-400, çipura 350, istavrit ve mezgit 150-200, alabalık ile somon 150 ila 300 liradan satılıyor.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine, son yıllarda Trabzon'da kafes balıkçılığındaki üretimin tezgahlara da yansıdığını söyledi.

Sezonun kapanmasının ardından çiftlik balıklarına rağbet olduğunu belirten Çoğalmış, "Trabzon'da somon daha yaygın çıkmaya başladı. Ülke genelinde somonda Trabzon ön sıralarda ve ilgi görüyor diyebilirim." dedi.

Balıkçı Kadir Pınar ise fiyatların düşük olmasından dolayı kafes balıklarına ilginin olduğunu dile getirdi.

Pınar, yasakların başlamasıyla tezgahlarda istavrit, mezgit, ispari, çupra, levrek, somon ve alabalığın yer aldığını kaydetti.