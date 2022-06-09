Trabzon'da Belarus ile işbirliği imkanları görüşüldü - Son Dakika
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Trabzon'da Belarus ile işbirliği imkanları görüşüldü

09.06.2022 16:34
Trabzon'da Belarus ile işbirliği imkanları görüşüldü

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, 3 yıldan daha az bir sürede iki ülke arasındaki ticaretin 1,2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, 3 yıldan daha az bir sürede iki ülke arasındaki ticaretin 1,2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Büyükelçi Rybak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir araya geldi.

Rybak ve Hacısalihoğlu, ticaret ve turizm başta olmak üzere yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Rybak, burada yaptığı konuşmada, Belarus ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 30'uncu yılının kutlandığını belirtti.

Doğu Avrupa'nın en canlı ülkelerinden biri olduklarını vurgulayan Rybak, "3 yıldan daha az bir sürede iki ülke arasındaki ticaretimiz 1,2 milyar dolara ulaştı. Amacımız bunu daha da artırmak." diye konuştu.

Hacısalihoğlu ise Büyükelçi Rybak'a, Trabzon'daki ihraç ürünleri, turizm ve diğer konularda bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Büyükelçi Rybak, TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de gezerek, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve müze şeref defterini imzaladı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Trabzon, Türkiye, Belarus, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Belarus ile işbirliği imkanları görüşüldü - Son Dakika

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