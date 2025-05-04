Trabzon'da İstavrit ve Mezgit Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da İstavrit ve Mezgit Öne Çıkıyor

Trabzon\'da İstavrit ve Mezgit Öne Çıkıyor

Trabzon'daki balık tezgahlarında en çok tercih edilenler istavrit ve mezgit olarak belirlendi.

04.05.2025 12:48
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Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen mezgit ve istavrit vatandaşın tercihinde ilk sırayı alıyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında levrek ve çupra kilogramı 400, istavrit ve barbun 300, mezgit 200, alabalık, kefal ve somon 150 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Murat Belen, AA muhabirine, tezgahlarda en çok istavrit ve mezgitin satıldığını söyledi.

Denizlerde av yasağının gelmesine karşın olta balıkçılığının devam ettiğini aktaran Belen, şunları kaydetti:

"Şu anda sezon kapandığı için balıkları ufak kayıklar getiriyor. En çok satılan balık istavrit, mezgit, barbun, somon ve alabalık. Balık fiyatları günlük olarak değişiyor. Açık artırma ile balıklar alındığı için fiyat değişikliği o yüzden oluyor. Havyar zamanı girdiği için fazla balık çeşidi gelmez. Diğer et ürünlerine bakıldığında balık hem en doğalı hem de en uygunu. Daha uygun, daha orijinal katkısı olmayan doğal ürün."

Kaynak: AA

Denizcilik, Ortahisar, Ekonomi, trabzon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da İstavrit ve Mezgit Öne Çıkıyor - Son Dakika

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