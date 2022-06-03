Trabzon'da toplu ulaşım tarifeleri değişti - Son Dakika
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Trabzon'da toplu ulaşım tarifeleri değişti

03.06.2022 18:26
Trabzon'da toplu ulaşım tarifeleri değişti

Türkiye'deki en ucuz toplu ulaşım hizmetini sağlayan büyükşehirler arasında yer alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 6 Haziran Pazartesi itibarıyla tarifelerinde mecburi düzenlemeye gidiyor.

Türkiye'deki en ucuz toplu ulaşım hizmetini sağlayan büyükşehirler arasında yer alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 6 Haziran Pazartesi itibarıyla tarifelerinde mecburi düzenlemeye gidiyor.

Türkiye'de büyükşehir belediyeleri ulaşıma aylar önce ek zam yaparken, vatandaşını ve öğrencileri zor durumda bırakmamak için tüm şartlarını zorlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, artan benzin ve motorin fiyatlarının ardından tarife değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan TULAŞ Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"6 Haziran Pazartesi itibarıyla toplu ulaşım bilet fiyatlarında güncellemeye gidilecektir. Bu kapsamda şehir içi tam yolcu biniş fiyatı 3,75 TL, öğrenci biniş fiyatı 2,00 TL olarak uygulanacaktır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bilet fiyatları güncellemelerinden sonra dahi 30 büyükşehir arasında en ucuz taşımacılık yapan 3. Büyükşehir konumunda bulunmaktayız. Fiyat güncellemesi öncesi 1,5 TL olan öğrenci biniş fiyatına yalnızca 0,50 kuruşluk bir artış uygulayarak öğrenci dostu şehir olma özelliğimizi de sürdürüyoruz. Akçaabat ve Yomra ilçemizde ise tam yolcu biniş fiyatı 5,00 TL, öğrenci biniş fiyatı 3,00 TL olarak güncellenecektir." - TRABZON

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Kaynak: İHA

Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da toplu ulaşım tarifeleri değişti - Son Dakika

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