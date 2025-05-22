Trabzon'da Yeni Su Tarifeleri Belirlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurulu tamamlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TI·SKI·) 2025 yılı 1. Olagˆan Genel Kurulu bugün yapılan ikinci oturumla tamamlandı. Bu"yu"ks¸ehir Belediye Bas¸kanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni su fiyat tarifeleri onaylandı.

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni su tarifeleri, 0-7 metreküp, 7-15 metreküp ve 15 metreküp üzeri kullanım olarak 3'e ayrıldı. İlk kademe olan 0-7 metre arası kullanıma enflasyon oranında (yüzde 20) artırım yapıldı. İkinci kademe olan 7-15 metreküp arasına yüzde 20 enflasyon oranına ek olarak yüzde 5 oranında artırım yapılırken, 15 metreküp üzerinde ise yine enflasyon oranı olan yüzde 20 oranına ek olarak yüzde 10 artırım getirildi. Buna göre meskenlerde 0-7 metreküp arasında suyun metreküp fiyatı 23.90 TL oldu. İş yerlerinde ise su ücretlerinde kademe uygulanmazken, su ücretine ise yüzde 20 artı 8 oranında artış yapıldı. Bu artışla birlikte iş yerlerinde su ücreti metre küp başına 64.80 TL olarak belirlendi. İnşaatlarda da enflasyon oranı artı yüzde 20 zam yapıldı. İnşaatlarda kullanılan suyun metreküp başına ücreti 108 TL oldu.

Konuyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Su tarifelerine insani ve zaruri olan 7 metreküpe kadar olan kısımda enflasyon dışında herhangi bir zam yapmadık. Abonelerimizin yüzde 20'lik kısmı 15 metreküp ve üzeri kullanımda bulunuyor. O nedenle de tasarrufa teşvik ediyoruz. Daha doğrusu şöyle bir politika geliştirdik, onun üstünde yürümeye çalışıyoruz. Az kullanandan daha az, çok kullanandan daha çok alalım. Yani bu yüzde 20 olan kesimimizi de bu manada birazcık daha tasarrufa doğru yönlendirelim istiyoruz" dedi. - TRABZON