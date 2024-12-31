Trabzon'da Yılbaşı Sofralarını Hamsi Süsleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trabzon'da Yılbaşı Sofralarını Hamsi Süsleyecek

Trabzon\'da Yılbaşı Sofralarını Hamsi Süsleyecek

Trabzon'da yılbaşı gecesi hindinin yerine hamsi tercih ediliyor; kilosu 150 TL.

31.12.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da yılbaşı gecesi kilosuna göre fiyatı 3 ila 4 bin lira arasında değişen hindilerin yerine sofraları kilosu 150 TL olan hamsi süsleyecek.

Yılın son gününde tezgahlardaki bol balık çeşitliliği dikkat çekerken, Karadeniz'in simgesi hamsi hem fiyatı hem de yöre halkının sofralarının baş tacı olması nedeniyle yıl başında da gelenek değişmeyecek ve sofralar hamsiyle dolacak.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, Trabzon'da yılbaşı olsun diğer günler olsun vatandaşın tercihinin genelde balıktan yana olduğunu kaydederek "Trabzon'un vazgeçilmezi balık her daim tüketiliyor. Çeşit olarak bu sezon hepsi hemen hemen mevcut. Özellikle barbun balığı son zamanlarda bol çıkıyor fiyat olarak en düşük dönemini yaşıyor kilosu 150 TL. Hamsi bu aralar biraz azalmaya başladı kilosu 150 TL. En ucuz balık kilosu 100-125 TL olan istavrit. Yılbaşılarda olsun diğer günlerde olsun Trabzonlu'nun vazgeçilmezi balıktır, hindi değildir" dedi.

Balıkçı esnaflarından Mehmet Can Örseloğlu ise "Bu sezon bereketli geçiyor. Yaklaşık 30 yıldan beri bu sektördeyim böyle bol bereketli bir sezon görmedim inşallah devamı gelir. Hamsi yine devam ediyor zaman zaman kesiliyor zaman zaman tekrar ağlara ve tezgahlara geliyor. Genelde yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi ama hamsi tahtını hindiye kaptırmaz. Hindinin yerini bu yıl başı hamsi ve istavrit alacak diye umuyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Umut Akkol, Trabzon'da hindi bulmanın zor olduğunu ancak hamsinin kolayca bulunabileceğini ifade ederek "Tercihim balığın taze olması. Genelde hamsi, istavrit, çinekop daha çok tercih ediliyor. Hamsi güzel almayı düşünüyoruz. Yılbaşlarında genelde hindi tercih edilir. Burada zaten hindi bulmak zor ama hamsiyi kolayca bulabilirsin" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yılbaşı, trabzon, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Yılbaşı Sofralarını Hamsi Süsleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:05:44. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Yılbaşı Sofralarını Hamsi Süsleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.