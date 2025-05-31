Trabzon-Taşkent Uçak Seferleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon-Taşkent Uçak Seferleri Başladı

Trabzon-Taşkent Uçak Seferleri Başladı
31.05.2025 20:19
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Trabzon ile Taşkent arasında karşılıklı uçak seferlerinin ilk yolcuları törenle karşılandı.

Trabzon ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında başlatılan karşılıklı uçak seferlerinin ilk yolcuları törenle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Trabzon Oteller Birliği Derneği ve Taşkent merkezli tur operatörünün destekleri ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Taşkent'ten kalkan uçakta 177 biletli yolcu Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na inen uçak için apronda su takı töreni yapıldı. Uçaktan Türkiye, Özbekistan ve Trabzonspor bayrağı eşliğinde inen yolculara, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Bazıları Trabzonspor forması giyen yolcular, çiçek, keşan ve ikramlarla karşılandı.

Vali Aziz Yıldırım, gazetecilere, Özbekistan'ın Türkiye'nin kardeş ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Organizasyonun hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, karşılıklı uçak seferlerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, cumartesi günleri Taşkent'ten Trabzon'a gelen uçağın aynı gün geri döneceğini ifade etti.

Seferlerin haftada birkaç güne çıkarılmasını temenni eden Yıldırım, "Bunu zamanla gelen giden arkadaşların talepleri gösterecek. Bizler için de yeni bir destinasyon, Trabzon'umuzun güzelliklerini dünyaya tanıtmak bakımından da önemli bir adım. Orta Asya'dan gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz, bu adımın daha büyük adımlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yıldırım, Özbekistanlıları, turist değil kardeş olarak gördüklerini belirterek, "İnşallah güzel günler geçirip güzel anılarla ülkelerine ayrılırlar, hem Özbekistan hem Trabzon vesilesiyle buradaki insanların birbirleriyle olan kardeşlikleri ve yakınlıkları da artar, birbirimizi daha yakından tanırız." diye konuştu.

"Büyük ulu Türkistan'ın parçalarıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ise Türkiye ile Özbekistan kardeşliğine değindi.

Seferlerin iki ülkenin turizmine ve Trabzon'un turizmine büyük katkıları olacağının altını çizen Şen, "Bunları göreceğiz hep beraber. Ama dediğim gibi bu bir yerden yabancı bir yere gitmek değil, bir evin odasından öbür odasına geçmek gibi. Biz büyük ulu Türkistan'ın batıdaki, onlar da doğudaki parçaları, tekrar evlerine hoş geldiler, Özbekistanlı kardeşlerimiz, hepsini bağrımıza basıyoruz, başımızın üzerinde yerleri var." şeklinde konuştu.

"Özbekistanlılar, Trabzon'u, denizi, doğayı çok seviyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da 9-10 Nisan'da Özbekistan'da düzenlenen Trabzon etkinlikleri kapsamında 29 turizm acentesini şehirde ağırladıklarını belirterek, Trabzon'a talebin çok yoğun olduğunu söyledi.

Erdoğan, Özbekistanlıların, Trabzon'u, denizi ve doğayı çok sevdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ana pazarımız Körfez pazarı ve onlara ait turizm çeşidi anlamında Özbek kardeşlerimizi ve Türk Cumhuriyetlerini bundan sonra daha sık göreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2024'de 3 bin 300 gecelememiz vardı direk uçuş olmamasına rağmen, bu yılki hedefimiz bunun iki katı ama artarak devam edeceğini düşünüyorum."

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, tur operatörü yetkilisi Mustafa Bozoğlan, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Taşkent'ten başlayan karşılıklı seferler 20 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Özbekistan, Politika, trabzon, Ekonomi, Taşkent, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon-Taşkent Uçak Seferleri Başladı - Son Dakika

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