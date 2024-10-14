Trabzon-Tiflis Havayolu Seferleri Başladı

Ekonomi

Trabzon- Tiflis arasında havayolu trafiği bugün itibariyle başladı. Yaklaşık 25 yılın ardından sağlık turizmi çerçevesinde başlayan uçak seferleri dolayısıyla Tiflis ve Trabzon'da birer tören düzenlendi.

Tiflis Havalimanında düzenlenen töreninin ardından kalkış yapan uçak Trabzon Havalimanına iniş yaparken, burada da bir tören düzenlendi. Trabzon Havalimanında düzenlenen törene çok sayıda bürokrat katılırken burada yapılan konuşmalarda seferlerin başlaması sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iahvili, Ali Osman Ulusoy Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy'un yanı sıra sağlık turizmi paydaşları katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuşmasında seferlerin başlamasına katkı veren herkese teşekkür ederken, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da uçak seferlerinin sadece turizm açısından değil iş birliği ve yatırımcıların bir araya gelmesi bakımından önemli olduğunu kaydetti. - TRABZON