Trabzon Turizm Toplantısı: 2025 Hedefleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, "(Turizmde) İlk çeyrekte yaklaşık 9 milyar dolarlık gelirle, 9,5 milyon ziyaretçiyle 2025 yılına da iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah bu artarak devam edecektir." dedi.

Karaismailoğlu, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Trabzon Turizm Değerlendirme Toplantısı"nda, Trabzon'un, Türkiye'nin vizyon illerinden biri olduğunu söyledi.

Toplantının, salgın sonrasında gelişen büyük turizm potansiyelinin kalıcı olması, turistlerin memnun şekilde kentten ayrılıp tekrar ziyaret etmeleri için hizmet kalitesinin attırılması ve sektörün gelişmesi amacıyla organize edildiğini belirten Karaismailoğlu, fikir alışverişinde bulunarak sektörün gelişmesi için olumlu adımlar atacaklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, Trabzon'da sektörün geliştiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de turizm alanında son yıllarda dikkat çekici bir gelişme var. Geçen yıl 61 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliriyle çok önemli bir hedefi gerçekleştirdik. Bu yıl da yaklaşık 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar turizm geliri hedefiyle sezona başladık. Geçen yıl Turizm Bakanlığımızın açıkladığı verilerle, beklenenin üzerinde talep ve gelirle sektörden olumlu sinyaller almaya başladık. İlk çeyrekte de yaklaşık 9 milyar dolarlık gelirle, 9,5 milyon ziyaretçiyle 2025 yılına da iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah bu artarak devam edecektir."

Turizmin bacasız sanayi olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, turizm değerlerinin dünyaya tanıtılmasının hem gayrisafi milli hasılasıya etkisi hem de Türkiye'nin dünyaya tanıtılması ve vizyonu açısında çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor

İşletmelerin sunduğu hizmetin iyileştirilmesi noktasında yapılması gerekenler olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, hizmet kalitesinin arttırılması konusunu ele alacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, komisyonda, sektöre yıllarını vermiş tecrübeleri isimler bulunduğunu belirterek, "Onların tecrübeleriyle birlikte Trabzon'da turizm sektörünün daha da gelişmesi, Türkiye ve dünyaya örnek olması için inşallah hep birlikte el birliğiyle yapılması gerekenler hususunda ne gerekiyorsa, herkesin vazifesi ve sorumluluğunun yanında gereklilikleri de yerine getirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Komisyon üyelerinin gördükleri coğrafya karşısında etkilendiklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Biz içinde olduğumuz için kıymetini o kadar bilmiyorsak da bu kıymetleri gün yüzüne çıkarmak için çok daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Turizm Bakanlığından değerli bürokrat arkadaşlar var. Sektördeki tecrübelerinden istişare edeceğiz. Son zamanlarda özellikle Trabzon yerel idareci ve yöneticileri uluslararası fuarlara katıldılar. İnşallah bunların geri dönüşlerini bekliyoruz. Yaz döneminde sektör ve turizm ülkemizde yoğun şekilde yaşanıyor. Bunun 12 aya yayılması bizim için çok daha önemli. Onun için de alınması ve planlanması gereken tedbirler varsa burada tecrübeleri istişare etme imkanımız olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan'ın da Trabzon'daki turizm yatırımları ve verileriyle ilgili sunum yaptığı toplantı, basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Vali Aziz Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, kurum müdürleri ve turizm temsilcileri katıldı.