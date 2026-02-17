Trafikte Çalışmalar Nedeniyle Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometreleri Göl Mahallesi mevkisinde yüksek hızlı tren alt geçidi yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun söz konusu kesimi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Sivrihisar ayrımı-Günyüzü-Çeltik yolunun 0-6. kilometrelerinde menfez onarım çalışmaları sebebiyle yolun iki yönü de trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometreleri Denizli istikametindeki şev destekleme çalışmaları dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü ve çevresindeki sanat yapısı çalışmaları nedeniyle mevcut köprüde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinde çift şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinde tek şeritli sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53 ve Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Burdur-Antalya yolunun 37-38. kilometrelerinde Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.