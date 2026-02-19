Trafikte Yavaşlama Uyarısı - Son Dakika
Trafikte Yavaşlama Uyarısı

19.02.2026 08:37
Karayollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yavaş gitmek ve işaretlere uymak gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametinde Balçova viyadüğündeki derz yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü yapılıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Simav-Abide yolunun 50-51, Çorum-İskilip yolunun 30-33, Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

