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Trendyol'dan indirim açıklaması - Son Dakika

Trendyol'dan indirim açıklaması

14.02.2022 16:48
Trendyol'dan indirim açıklaması

Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin Trendyol'dan yapılan açıklamada "Düzenlemenin satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz" denildi.

Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin Trendyol'dan yapılan açıklamada "Düzenlemenin satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi kararı sonrası firmalardan peş peşe açıklamalar geldi.

"Ekstra komisyon ve kampanya desteği sunmaya başlıyoruz"

Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Trendyol olarak, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararını satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz. Tüketicilerimizin, temel gıda ürünlerine uygun fiyatlı olarak ulaşmasını sağlamak için KDV indiriminin yanı sıra ürün fiyatlarında ek indirim yapan satıcılarımıza Trendyol olarak ekstra komisyon ve kampanya desteği sunmaya başlıyoruz." - İSTANBUL

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi, Trendyol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trendyol'dan indirim açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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