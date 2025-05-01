Trump'tan Ekonomi Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Ekonomi Açıklaması

Trump, ekonomiyi iyileştirmek için zamana ihtiyaç duyduğunu ve vergi indirimleri sunacağını belirtti.

01.05.2025 13:57
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, ekonomiyi iyileştirmek için kendisine zaman tanınması gerektiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı, dün bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,3 oranında daraldığını açıklamış, veriler 2022'den bu yana ABD'de ilk ekonomik küçülme olarak kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da "Amerika'ya Yatırım" etkinliğinde yaptığı açıklamada "Bugün açıklanan birinci çeyrek GSYH verilerinde, çekirdek GSYH yüzde 3'ün üzerinde artış gösterdi. Ama bu hala Biden'ın ekonomisi çünkü görevi 20 Ocak'ta devraldık ve harekete geçmemiz için bize biraz zaman tanınması gerekiyor, yani bu Biden ekonomisi" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı, dün bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,3 oranında daraldığını açıklamıştı. Bu yılın ilk çeyreğine ait veriler 2022'den bu yana, ABD'de ilk ekonomik küçülme olarak kaydedildi.

Trump ayrıca, ABD'de üretim yapan şirketler için kurumlar vergisinin yüzde 21'den yüzde 15'e düşürülmesini önerdi. "Eğer üretimi ABD'de yaparsanız, o çipleri, o harika çipleri, verginiz yüzde 15'e kadar düşecek" dedi. Trump, gelecek haftalarda "Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimlerini" hayata geçirme sözü verdi ve "İş dünyası için daha önce hiç görmediğiniz şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Beyaz Saray'a davet edilen iş insanları arasında yer alan Türkiye kökenli ABD'li Chobani CEO'su ve iş insanı Hamdi Ulukaya'ya da ABD'ye yaptığı yatırımlar için teşekkür etti. Chobani, bugüne kadar ABD'ye toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım yaptı; bunun 1,2 milyar doları New York eyaletinin Rome kentindeki yeni tesis için, 500 milyon doları ise Idaho eyaletindeki Twin Falls tesisinin genişletilmesi için kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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