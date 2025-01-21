Trump'tan Enerji Acil Durumu İlanı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Enerji Acil Durumu İlanı

ABD Başkanı Trump, enerji üretimini artırmak için Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti.

21.01.2025 06:46
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ABD Başkanı Donald Trump, enerji üretiminin artırılmasına yönelik Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti.

Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

Bu kapsamda Trump, enerji projeleri için izin gerekliliklerinin kolaylaştırılması ve enerji santrallerinin inşalarının hızlandırılmasını sağlayacak Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edilmesine yönelik kararnameyi de imzaladı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ABD'nin yetersiz enerji üretiminin, taşımacılığının, rafinasyonun ve üretiminin ülkenin ekonomisi, ulusal güvenliği ve dış politikası için "olağanüstü" bir tehdit oluşturduğu vurgulandı ve bu bulgular ışığında Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edildiği belirtildi.

Alaska'nın doğal kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir kararnameyi de imzalayan Trump, Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD kara sularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanmasına yönelik kararnameyi ise iptal etti.

Ayrıca Trump, Biden yönetiminin 2030 yılına kadar tüm yeni otomobil satışlarının yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılmasını hedefleyen kararnamelerini de yürürlükten kaldırdı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Enerji Acil Durumu İlanı - Son Dakika

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