Trump'tan Enerji Konseyi Kararnamesi

Ekonomi

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Doug Burgum ile Enerji Bakanı Chris Wright'ın liderliğinde "Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi" kurulmasına yönelik kararnameye imza attı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kararnamenin önemine işaret eden Trump, "Diğer tüm ülkelerden daha fazla enerjimiz var ve şimdi onu serbest bırakıyoruz." diye konuştu.

Trump ayrıca, New York'un engellediği bir boru hattı projesi üzerinde de çalıştıklarını belirterek, bu projenin enerji fiyatlarını düşüreceğini ifade etti.

Bir önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde ülkenin kara sularında 625 milyon dönümde getirilen sondaj yasağına değinen Trump, o yasağı artık kaldıracaklarını kaydetti.

Kararname kapsamında kurulacak Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi'ne İçişleri Bakanı Burgum başkanlık edecek, Enerji Bakanı Wright ise başkan yardımcısı olacak.

Konsey ile ülkenin enerji politikalarının şekillendirilmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması, Amerika'nın enerji bağımsızlığının tesis edilmesi ve enerji hakimiyetinin sağlanması hedefleniyor.