Trump'tan Yeni Tarife Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Yeni Tarife Açıklaması

Trump, Kanada, Meksika ve Çin'e yeni tarifeler uygulamayı planlıyor, bu durum ticareti etkileyecek.

27.11.2024 12:19
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkenin en önemli dış ticaret ortaklarından Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni tarifeler açıklarken, bunların uygulanması halinde ülkeler arasındaki ticari ilişkilerde sıkıntılı bir sürecin başlayabileceği ifade ediliyor.

Dört yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan, sınır güvenliğini sağlamak ve ülkeye fentanil başta olmak üzere uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla üç ülkeyi hedef aldı.

Kanada, Meksika ve Çin'e uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin açıklama yapan Trump, "20 Ocak'ta ilk kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve saçma açık sınırlarına yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım. Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, Çin ile de özellikle fentanil olmak üzere ABD'ye gönderilen büyük miktardaki uyuşturucu hakkında birçok görüşme yaptığına işaret ederek, bu durdurulana kadar, Çin'e ABD'ye gelen tüm ürünlerinde, ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını kaydetti.

Ekonomistler, Trump'ın ekonomik olmayan kaygıları gidermek için araç olarak yeni tarifelerine güvenmesinin, seçilmiş başkanın ticaret politikasının ayırt edici bir özelliği olarak öne çıktığını belirtti.

Trump'ın söz konusu ülkelere taleplerini kabul ettirebilmek için tarifeleri bir koz olarak kullanabileceğine işaret eden ekonomistler, bunların gerçekten uygulanmayabileceğini kaydetti.

Ekonomistler, Trump'ın görevdeki ilk günü atacağını belirttiği bu adımların mevcut gerilimleri derinleştirebileceğini ifade ederek, ithalat tarifeleri ve korumacı politikaların uygulanması durumunda küresel ticarette yeni bir denge oluşturabileceğini söyledi.

ABD'nin en çok ticaret yaptığı ilk üç ülke

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın tarifelerle tehdit ettiği Kanada, Meksika ve Çin'in, ülkenin en büyük üç ticaret partneri olması dikkati çekti.

AA muhabirinin ABD Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD'nin söz konusu üç ülkeyle toplam ticaret hacmi, 2023'te toplam ticaretinin yüzde 35,5'ini oluşturdu.

ABD 2023'te toplam dış ticaretinin yüzde 13,3'ünü gerçekleştirdiği Kanada'ya 440,9 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç etti. ABD'nin aynı dönemde bu ülkeden gerçekleştirdiği ithalat 481,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Meksika ise ABD'nin toplam dış ticaret hacminden yüzde 12,9 pay alırken, bu ülkeye 367,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı. ABD'nin Meksika'dan ithal ettiği mal ve hizmetlerin tutarı ise 529,3 milyar dolar oldu.

ABD'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 9,3'ünü gerçekleştirdiği Çin ise geçen yıl 252,1 milyar dolarla ülkenin en çok açık verdiği ticaret partneri olarak dikkati çekti. Ülkenin Çin'e ihracatı 195,5 milyar olurken, Çin'den 447,7 milyar dolarlık mal ve hizmet ithal edildi.

Böylelikle ABD toplam ihracatının yüzde 32,7'sini bu üç ülkeye yaptı. Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen mal ve hizmetlerin ülkenin toplam ithalatındaki payı ise yüzde 37,8 olarak hesaplandı.

Kanada ve Meksika ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini ABD'ye yapıyor

Öte yandan, Uluslararası Ticaret Merkezi verilerine göre, ABD söz konusu üç ülkenin en önemli ticaret ortağı konumunda yer aldı.

Çin toplam ihracatının yüzde 14,8'ini ABD'ye gerçekleştirirken, ABD'nin Kanada'nın ihracatından aldığı pay yüzde 77,6 ve Meksika'nın ihracatından aldığı pay yüzde 79,6 olarak dikkati çekti.

Ekonomistler, Kanada'nın ABD'nin en büyük ham petrol tedarikçisi olduğunu, ayrıca hem Kanada hem de Meksika'nın ülkeye önemli miktarda otomobil sattığını belirtti.

ABD'nin özellikle enerji ve otomotiv sektörlerinde Kanada ve Meksika ürünlerinin büyük bir alıcısı olması nedeniyle söz konusu sektörlerde büyük dalgalanmalar olabileceğine işaret eden ekonomistler, tarifelerin Meksika'yı ABD pazarına düşük maliyetli üretim kapısı olarak kullanan birçok Asyalı otomobil ve elektronik üreticisi gibi denizaşırı şirketler için de sorun yaratabileceğini ifade etti.

Ekonomistler öte yandan, Trump'ın uygulayacağın söylediği yeni tarifelerin, 2020'de yürürlüğe giren ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) şartlarını ihlal ediyor gibi göründüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Yeni Tarife Açıklaması - Son Dakika

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