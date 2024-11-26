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Ekonomi

Trump'tan Yeni Tarifelerle Karışık Borsa

New York borsası, Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri sonrası karışık seyir izledi.

26.11.2024 18:16
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New York borsası, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik yeni tarife planlarını açıklaması sonrası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalarak 44.586,68 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 6.004,3 puana ve ?Nasdaq endeksi 0,43 artarak 19.137,42 puana çıktı.

Trump'ın ABD'nin en büyük ticaret ortaklarına uygulamayı planladığı tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkileri yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te devralacak Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan dün gece yaptığı açıklamada, sınır güvenliğini sağlamak ve ülkeye fentanil başta olmak üzere uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla Meksika, Kanada ve Çin'e uygulayacağı tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere de ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi.

Çin, Meksika ve Kanada'ya yönelik yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'ın seçim zaferinden bu yana gümrük vergisi planlarına ilişkin yaptığı en ayrıntılı açıklama olurken analistler, yeni gümrük vergilerinin küresel ticaret gerilimlerini tırmandırabileceğini ve uzun vadede ekonomik büyüme beklentilerini etkileyebileceğini belirtti.

Analistler, Trump'ın ticaret politikalarının enflasyonist baskıları da artırabileceğine ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme döngüsünü yavaşlatabileceğine dikkati çekti.

Trump'ın Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi sonrası gerileyen tahvil faizleri, tarife tehdidinin ardından yeniden yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesine çıktı.

Trump'ın tarife açıklaması sonrası Meksika, ABD ve Kanada arasında entegre tedarik zincirlerine sahip Ford ve General Motors gibi otomobil üreticilerinin hisselerinde de düşüş görüldü. Ford'un hisseleri yüzde 2'nin ve General Motors'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Para politikası tarafında da ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari gelecek ay faiz indirimini düşünmenin hala makul olduğunu ifade etti.

Analistler, Fed'in bugün yayımlanacak son toplantısına ait tutanaklarda para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'tan Yeni Tarifelerle Karışık Borsa - Son Dakika

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