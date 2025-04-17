Trump Tarifeler Üzerine Görüşmeler Yapıyor

NEW ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Japon yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Çin de dahil olmak üzere her ülke görüşmek istiyor." ifadesini kullandı.

Trump, konuya ilişkin Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Dün Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, üst düzey Japon ticaret temsilcileriyle de bir araya geldiğine işaret etti.

Başkan Trump, Japon heyetle de verimli bir toplantı yaptığını vurgulayarak, "Çin de dahil olmak üzere her ülke görüşmek istiyor. Bugün İtalya." ifadelerini kullandı.

Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Söz konusu görüşmede savunma ve enerji gibi konuların yanı sıra tarifelerin de ele alınması bekleniyor.