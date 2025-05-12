TSE\'den Sanayi Dönüşüm Vurgusu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde TSE; dijital teknolojilerden döngüsel ekonomiye, eko-tasarımdan iklim dostu üretime kadar birçok alanda sunduğu standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleriyle, sanayimizin ikiz dönüşümüne yön veren bir aktör olacak. Sahip olduğu bilgi birikimi ve kurumsal kapasiteyi Türk devletleri, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşarak, ülkemizin bölgesel ekonomik iş birliklerini derinleştirecek" dedi.

Bakan Kacır, Ankara'da Türk Standartları Enstitüsü'nde (TSE) düzenlenen 'TSE 64'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Genel kurulda konuşan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Dünyada güç dengelerinin yeniden şekillendiği, stratejik bağımsızlığın ülkeler için temel bir öncelik haline geldiği bir dönem içerisindeyiz. Bu küresel dönüşüm sürecinde, Sayın Bakanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hazırlanan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, ülkemizin sanayi ve teknoloji politikalarına yön veren temel yol haritası olarak önümüzde durmaktadır. Bu strateji; Türkiye'yi yüksek teknolojili üretim ve ihracatta, lider ülkelerden biri haline getirme, yerli ve milli üretim kapasitesini artırma, stratejik alanlardaki dışa bağımlılığı azaltma ve kritik teknolojilerde küresel ölçekte söz sahibi olma hedeflerini esas almaktadır. Türk Standartları Enstitüsü olarak bizler de bu büyük vizyonun ayrılmaz bir parçası konumundayız. Bu doğrultuda TSE, yüksek teknoloji ürünlerine yönelik yerli standart altyapısını kurarak, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları için ulusal standart setleri oluşturarak ve akıllı üretim süreçlerini belgelendirerek sanayimize yön veren etkin bir kurum olmayı sürdürecektir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde; çevre dostu üretimi teşvik eden standartların yaygınlaştırılması, karbon ayak izi ölçümünden döngüsel ekonomiye kadar uzanan, geniş bir alanda yeşil dönüşüme katkı sağlanması enstitümüzün öncelikleri arasında olacaktır. Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde sanayicimizin yanında yer alacak, yeni belgelendirme modelleriyle ihracat kapasitesini destekleyeceğiz" dedi.

'YILLIK ÜRÜN İHRACATIMIZ, EN YÜKSEK DÜZEYİNE ULAŞTI'

Bakan Kacır ise 'Güçlü sanayi, güçlü Türkiye' anlayışıyla son 22 yılda sanayi ve teknolojide büyük adımlar attıklarını vurgulayarak, "Araştırma ve inovasyon ekosistemimizle, planlı sanayi bölgelerimizle, gelişen girişimcilik kültürümüz ve nitelikli insan kaynağımızla üreterek büyüyen ve kalkınan bir Türkiye'yi inşa ettik. 22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusuyuz. Kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını geliştirebilen ve üretebilen bir ülkeyiz. Bu tarihi başarı; üretimde yüksek kaliteyi esas alan bir vizyonun eseridir. Ülkemizde güçlü bir uygunluk değerlendirme altyapısını; müteşebbislerimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve ülkemiz sınırları içerisinde adil ticaretin teminatı olarak görüyoruz" diye konuştu.

'TSE, 5 BİN İTHAL ÜRÜNÜN ÜLKEMİZE GİRİŞİNİ ENGELLEDİ'

TSE'nin çağın ihtiyaçlarına uygun geliştirdiği standartlarla vatandaşların, sanayicilerin ve müteşebbislerin destekçisi olmaya devam ettiğini işaret eden Bakan Kacır, "Yalnızca geçtiğimiz yıl Enstitümüz; uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 61 bine yakın belge ve raporla gerek girişimcilerimizin gerek vatandaşlarımızın; güvenli, kaliteli ve çevre dostu ürün ve hizmetlerle buluşmasını teminat altına aldı. Tarife dışı teknik engellerin küresel ticarette yaygın şekilde kullanıldığı bir dönemde sanayicilerimizin dünya pazarlarına erişimini kolaylaştırdı. 'Türk Malı' damgasının dünya pazarlarında kaliteyle özdeşleşmesini sağladı. İthalat denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği 205 bin ürün denetimiyle, standartlara uygun olmayan 5 bin ithal ürünün ülkemize girişini engelledi. Tüketicilerimizin güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişimini teminat altına alan bu denetimleri; aynı zamanda yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan stratejik bir araç olarak değerlendiriyoruz" dedi.

'TSE, PAYDAŞ OLMA KONUMUNU PEKİŞTİRECEK'

Dünyada siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden kurulduğunu; ticaretin ve teknolojinin küresel stratejik rekabetin ana eksenine yerleştiği tarihsel bir eşikte bulunduklarını belirten Bakan Kacır, "Yenilikçi teknolojilerle şekillenecek geleceğin dünyasında söz sahibi olmak isteyen ülkeler; uluslararası normların, standartların ve kuralların yazıldığı masaları her geçen gün şiddetlenen bu savaşın önemli bir cephesi olarak görüyor. Böylesine bir tabloda, Türk Standartları Enstitümüzün sahip olduğu nitelikli insan kaynağı ve güçlü altyapısı; ülkemizin teknolojide oyun kurucu, ticarette söz sahibi ülkeler arasında yer almasının teminatıdır. Önümüzdeki dönemde TSE; dijital teknolojilerden döngüsel ekonomiye, eko-tasarımdan iklim dostu üretime kadar birçok alanda sunduğu standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleriyle, sanayimizin ikiz dönüşümüne yön veren bir aktör olacak. Sahip olduğu bilgi birikimi ve kurumsal kapasiteyi Türk devletleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşarak, ülkemizin bölgesel ekonomik iş birliklerini derinleştirecek. Sanayicilerimize küresel normlara uyum yolculuğunda yol arkadaşlığı yapan, üretimin her aşamasında müteşebbislerimizi destekleyen paydaş olma konumunu pekiştirecek. Kaliteyi yalnızca teknik bir kriter olarak değil, aynı zamanda rekabetçiliğin ve büyümenin olmazsa olmazı olarak gören yaklaşımımızın Türkiye ekonomisinin tüm sektörlerinde yerleşmesine öncülük edecek" değerlendirmesinde bulundu.