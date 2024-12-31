TSKB GYO'nun Yeni Genel Müdürü Cengaver Yıldızgöz

Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (TSKB GYO) yeni Genel Müdürü Cengaver Yıldızgöz oldu.

Bankanın Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, Genel Müdür Nurlan Erol'un, bugün itibarıyla emeklilik gerekçesiyle görevinden ayrılma talebini yönetim kuruluna ilettiğini ve yönetim kurulu tarafından, genel müdürlük görevine 1 Ocak 2025 itibarıyla Cengaver Yıldızgöz'ün atandığına karar verildiği belirtildi.

Cengaver Yıldızgöz, Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu olup, çalışma hayatına devam ederken aynı üniversitede Finans ve Yönetim alanlarında MBA master programını tamamladı.

Üniversite eğitimi sürecinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmasının ardından çalışma hayatına Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ Genel Müdürlüğü'nde başlayarak, finans, portföy yönetimi, mali işler ile yatırımcı ilişkileri alanlarında çeşitli yönetim kademelerinde 10 yıl süreyle görev aldı.

Yıldızgöz, 2010'da katıldığı TSKB GYO AŞ şirketinde Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Anavarza Otelcilik AŞ (Divan Adana Oteli) Yönetim Kurulu Üyesi olarak iş hayatına devam ederken, 1 Ocak 2025'ten itibaren TSKB GYO'nun Genel Müdürü olarak görev yapacak.