TSKB ile EBRD'den yeşil ekonomiyi destekleyen yeni kredi anlaşması - Son Dakika

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yeşil ekonomiyi destekleyen yeni bir kredi anlaşmasına imza attı.

TSKB açıklamasına göre, EBRD tarafından TSKB'ye sağlanan toplam 53,5 milyon avro tutarındaki Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (GEFF) çerçevesinde Türkiye'de yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman sağlanacak.

GEFF kapsamında kullanılacak kredi Temiz Teknoloji Fonu tarafından da desteklenecek.

Kredi ile Türkiye genelinde firmaların iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere, yeşil ekonomi yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, "İklimle bağlantılı risk ve fırsatların etkin yönetimi için reel sektörün, yeşil dönüşüm olarak ifade ettiğimiz sürdürülebilir iş modellerine geçişi kritik önem taşıyor. Bu geçişte, etki odaklı kalkınma finansmanı araçları, tüm sektörleri kapsayan bir dönüşümü mümkün kılıyor. Biz de TSKB olarak sunduğumuz sürdürülebilirlik kriterli finansman modellerimizle bu alanda etkili bir rol üstleniyoruz.

Değerli iş ortağımız EBRD ile imzaladığımız ve yeşil ekonomi yönündeki kararlı adımlarımızı güçlendiren bu yeni kredi anlaşmasıyla, sürdürülebilir yatırımlara ilave kaynak sağlamaktan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise "EBRD olarak, TSKB'nin, firmalara yeşil finansman sağlamanın yanı sıra, Türk finans kuruluşlarının kurumsal iklim yönetişimi uygulamalarını geliştirmeyi ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı da amaçlayan yenilikçi GEFF çerçevesi kapsamındaki ilk fon alıcısı olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.