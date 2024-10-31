TSKB\'nin Kredi Portföyü Yüzde 11,5 Arttı

Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bu yılın 9 ayında kredi portföyünü kurdan arındırılmış bazda yüzde 11,5 artışla 167 milyar liraya yükseltti.

TSKB, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 221 milyar liraya ulaştı.

Banka, yılın 9 ayında kredi portföyünü kurdan arındırılmış bazda yüzde 11,5 artışla 167 milyar liraya yükseltti.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı projelere sağladığı finansman desteğiyle TSKB, iklim finansmanı ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kredi faaliyetlerinin yanı sıra yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirlerinde de artış sağlayan Bankanın çeyreklik bazda net dönem karı yüzde 7, yıllık bazda yüzde 40 artışla 7 milyar lira oldu. Banka, bu performansıyla yüzde 37,4 seviyesinde öz kaynak karlılık oranı elde etti. Sağlıklı aktif kalitesini koruyarak büyüyen TSKB, ayrışan iş modeli ve sermaye yaratma kapasitesiyle yüzde 25 sermaye yeterlilik oranı sağladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Bankanın, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarını etkin şekilde kullanarak kalıcı değer yaratmayı amaçladığını belirtti.

Bilgiç, "Geride bıraktığımız dönemde hedeflerimizle uyumlu, sektörden ayrışan güçlü bir performansa imza attık. Kalkınma misyonumuz doğrultusunda yılın ilk 9 ayında hibrit veya iç tüketime yönelik yenilenebilir enerji projeleri, kapsayıcılık odaklı projelerle deprem finansmanı başta olmak üzere müşterilerimize 1,5 milyar dolar tutarında uzun vadeli nakdi kredi desteği sağladık. Böylelikle, mevcut kredi portföyümüz yüzde 91 oranında SKA bağlantılı kredilerden oluştu. Danışmanlık ve yatırım bankacılığı alanlarında da paydaşlarımızın yeşil dönüşüm yolculuklarına rehberlik etmeye, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunmaya devam ettik." ifadesini kullandı.

TSKB, nitelikli ve sürdürülebilir kalkınma için uluslararası işbirliklerini güçlendiriyor

TSKB'nin sahip olduğu güçlü likiditenin Bankanın büyüme stratejisi doğrultusunda yol almasını kolaylaştırdığını belirten Bilgiç, 2024 yılının üçüncü çeyrek döneminde de çeşitlendirilmiş kaynak anlaşmaları ve yeni fonlarla nitelikli ve sürdürülebilir kalkınma için önemli adımlar attıklarını ifade etti. Bilgiç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği ilk günden itibaren Türkiye'nin deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecine tüm güçleriyle destek olmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bilgiç, deprem bölgesinin finansmanı temasının, yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirdikleri kredi kullandırımları içinde de ağırlıklı olarak öne çıktığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Bununla birlikte bu tema kapsamında yeni fonlama çalışmalarımızı da sürdürdük. Ağustos ayında Türkiye'nin deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecine katkı sağlamak ve bölgedeki işletmelerin yeniden inşasına destek olmak üzere, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu (ITFC) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi altında 50 milyon dolar tutarındaki finansman anlaşmasına imza attık. Bu işlem ITFC ile Bankamız arasındaki ilk işbirliği olma özelliğini taşıyor. Fonlama tarafındaki bir diğer yeni ve önemli gelişme ise ekim ayında uluslararası piyasalarda sekizincisini ihraç ettiğimiz 350 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracımız oldu. Nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının yaklaşık 3 katı seviyesinde talep alarak, gündemde yoğun tahvil arzı olan bir dönemde TSKB olarak başarılı bir ihracı daha gerçekleştirmenin sevincini yaşadık. Yine ekim döneminde EBRD ile Yeşil Ekonomi Finansman Fonu çerçevesinde ikinci kredi anlaşmamızı imzaladık. 100 milyon avro tutarında temin ettiğimiz bu kaynakla enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı önlemleri gibi yeşil ekonomi yatırımlarının yanı sıra doğa ve biyoçeşitlilik ile sürdürülebilir ulaşım ve turizm gibi alanlarda müşterilerimize finansman sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle, 2024 yılbaşından bugüne kadar temin ettiğimiz fonlamalar toplamda 1,7 milyar dolar seviyesine yaklaştı."

Değer yaratma modelinin odağında "insan" var

Murat Bilgiç, TSKB'nin uzun yıllardır uyguladığı değer yaratma modelinin en önemli bileşeninin insan olduğunu vurgulayarak, bir kalkınma ve yatırım bankası olarak geleceğe yatırım yaparken kendilerini ayrıştıran en güçlü taraflarının başında nitelikli insan kaynaklarının geldiğini ifade etti.

Bilgiç, neredeyse 75 yıldır Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına verdikleri çok yönlü katkıyı 2009'dan bu yana raporladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Raporlarımızda, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik kararlılığımızı, hedeflerimizi ve gelişim alanlarımızı şeffaflıkla ortaya koyuyoruz. Son olarak bu yıl 11'inci kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde, Sürdürülebilir İş Raporlaması kategorisinde, '2053'e Doğru Net Negatif, Kapsayıcı Kalkınma' başlıklı 2023 Entegre Faaliyet Raporumuz ile ödüle layık görüldük. Her alanda sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı kendisine misyon edinmiş bir finans kuruluşu olarak, bu mutluluk verici gelişmeler gelecekte daha iyilerini başarmak için bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin kalkınma vizyonuna uygun olarak, yenilikçi ve öncü çalışmalar hayata geçirmeye ve ülkemiz için kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz."