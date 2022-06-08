Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) 32. Olağan Genel Kurulu, ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Fevzi Apaydın, tek aday olarak katıldığı genel kurulda 5 bin 138 delegenin geçerli oylarının tamamını alarak başkanlığa yeniden getirildi.

Kaynak: İHA

Fevzi Apaydın, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın güven tazeledi - Son Dakika

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