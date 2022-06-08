TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın güven tazeledi - Son Dakika
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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın güven tazeledi

08.06.2022 16:57
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın güven tazeledi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeniden Fevzi Apaydın seçildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeniden Fevzi Apaydın seçildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) 32. Olağan Genel Kurulu, ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Fevzi Apaydın, tek aday olarak katıldığı genel kurulda 5 bin 138 delegenin geçerli oylarının tamamını alarak başkanlığa yeniden getirildi.

Apaydın'ın yönetim kurulu listesinde Mehmet Yiğiner, Halit Yılmaz, Ünal Akdoğan, Veysel Sarı, Ali Fuat Şeker, Aziz Fatih Yılmaz, Ahmet Tural, Latif Altın, Ercan Soydaş, Rıza Tekin, Yücel Karakaya ve Süleyman Şahin yer aldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Fevzi Apaydın, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın güven tazeledi - Son Dakika

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