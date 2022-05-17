TÜBA ve AASSA'dan "Ticari ve Hayırsever Kuruluşlar" temalı sempozyum

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu ile Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) 21-22 Mayıs'ta, İstanbul'da, "Ticari Organizasyonlar ve Hayırsever Kurumlar Bağlamında Sürdürülebilirliği Anlamak" başlıklı sempozyum gerçekleştirecek.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yazılı açıklamasında, söz konusu Çalışma Grubu tarafından programlanan "Sürdürülebilirliği Anlamak" serisinin ilk sempozyumunun geçen yıl "Döngüsel Ekonomi" başlığıyla yapıldığını belirtti.

Kısa süre önce kamuoyunun yararlanması için paylaştıkları "Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat" eserinin, serinin ilk çıktısı olduğuna işaret eden Şeker, serinin 2022 yılı temasının ise "Ticari Kuruluşlar ve Hayırsever Kuruluşlar" olarak belirlendiğini kaydetti.

Şeker, 15 ülkeden 40 farklı uzmanın katılacağı sempozyumla, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, ticari kuruluşlar ve vakıflarla ilgili olarak sürdürülebilirliğin anlaşılması ve tanımlanmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

" Sempozyum, multidisipliner bakış açısıyla sürdürülebilirlik söylemi geliştirmek için firmaların ve ticari kuruluşların uygulamalarından, deneyimlerinden ve katkılarından neler öğrenilebileceğimize odaklanıyor. Ayrıca sempozyum, ticari ve sivil toplum aktörlerinin 21. yüzyılda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gündemini ileriye taşıyan bir çerçeve içinde nasıl etkin veya daha iyi bir şekilde sürece dahil edileceği sorusunu da ele alıyor."

AASSA hakkında

AASSA, 2012'de Asya'daki Bilim Akademileri Derneği (AASA) ve Asya Bilim Akademileri ve Dernekleri Federasyonunun (FASAS) birleşmesiyle kuruldu.

Görevi Asya ve Avustralya'daki bilim ve teknoloji akademileri ve bölgenin bilim ve teknoloji yoluyla daha da geliştirilmesi için ortak çabalarda merkezi bir rol oynamak olan AASSA'nın 30 ülkeyi temsil eden toplam 34 üye akademisi ve topluluğu bulunuyor.

AASSA'nın dönem başkanlığını TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev yürütüyor.