TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, "tarımsal öğretimin başlamasının 176. yılını" kutladı Açıklaması

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ziraat mühendislerinin ülke tarımına hizmet ettiğini belirterek, "Ülkemizde tarım ve hayvancılıkta önemli rol oynayan, insanların doyması ve iyi beslenmesi sorunlarına çözüm üretmek gibi üstlendiği önemli sorumlulukla, tarımsal teknik ve teknolojileri yetiştiricilerimize aktaran ziraat mühendislerinin önemi daha da artmaktadır." ifadesini kullandı.

Çelik, "tarımsal öğretimin başlamasının 176. yılı" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk tarımsal öğretim faaliyetlerinin 10 Ocak 1846'da İstanbul-Yeşilköy'deki Ayamama Çiftliği'nde kurulan Mekteb-i Zirai Şahane ile başladığını bildirdi.

Tarımın, bugün de kalkınmanın ana sektörü durumunda olduğuna işaret eden Çelik, tarım sektörünün problemlerinin çözümünde her zaman yeni bilgi ve teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"Ziraat mühendislerinin önemi göz ardı edilmemeli"

Nihat Çelik, ziraat fakültelerine ve ziraat mühendisliğinin önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım öğretiminde 176 yıllık geçmişe sahip olan ziraat mühendisliği mesleğinin mensupları ülke tarımına hizmet etmektedir. Ülkemizde tarım ve hayvancılıkta önemli rol oynayan, insanların doyması ve iyi beslenmesi sorunlarına çözüm üretmek gibi üstlendiği önemli bir sorumlulukla, tarımsal teknik ve teknolojileri yetiştiricilerimize aktaran ziraat mühendislerinin önemi daha da artmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital teknolojilerin tarımda kullanıldığı düşünüldüğünde bu teknolojileri çiftçilerimize aktaracak olan bir bakıma çiftçi ile bilgi ve teknik arasında köprü vazifesi gören ziraat mühendislerinin öneminin göz ardı edilmemesi gerekmektedir."

Ziraat fakültesi ve mezun sayısının fazlalığına vurgu yapan Çelik, fakültelerin ihtiyaca göre mezun vermesi gerektiğini dile getirdi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, her zamankinden çok eğitime ihtiyaçlarının olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ziraat mühendisliği mesleği için tarım öğretimi ne kadar önemli ise yetiştiricilerimizin eğitilmesi de en az o kadar önemlidir. Merkez Birliğimiz ve birliklerimiz kurulduğu 2006 yılından bu yana görev yapan çok sayıda personeli, ziraat mühendisleri, veteriner hekimleri ve tarım danışmanlarıyla sahada, yetiştiricilerimize yönelik değişik eğitim etkinlikleri ile çalışmalar yaparak teknik ve teknolojileri yetiştiricilerimize aktarmaktadır. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'nde 400 civarında ziraat mühendisi ve veteriner hekim proje lideri ve proje teknik elemanı olarak sahada görev yapmaktadır."