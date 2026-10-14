TÜİK'e göre Tarım-ÜFE Eylül'de aylık yüzde 1,99 azalırken yıllık yüzde 12,93 arttı - Son Dakika
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TÜİK'e göre Tarım-ÜFE Eylül'de aylık yüzde 1,99 azalırken yıllık yüzde 12,93 arttı

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TÜİK'in Eylül ayı Tarım-ÜFE verisine göre endeks aylık yüzde 1,99 geriledi, yıllık artış yüzde 12,93 oldu. On iki aylık ortalamalarda artış yüzde 30,64 olurken aylık bazda en sert düşüş yüzde 14,69 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde kaydedildi.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 12,93 arttı, aylık yüzde 1,99 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,99 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,64 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,75 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,93 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,03 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,37 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,00 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,07 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 14,69 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiEylülTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: TÜİK'e göre Tarım-ÜFE Eylül'de aylık yüzde 1,99 azalırken yıllık yüzde 12,93 arttı - Son Dakika
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