TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; eylülde ekonomik güven endeksi, geçen ayla aynı düzeyde kalarak 94,3 oldu. Alt endekslerde ise tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4, 'hizmet' sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2, 'perakende ticaret' sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9, 'inşaat sektörü' güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı. 'Reel kesim' (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TÜİK: Ekonomik güven endeksi sabit kaldı - Son Dakika

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