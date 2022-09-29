TÜİK: Ekonomik güven endeksi sabit kaldı - Son Dakika
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TÜİK: Ekonomik güven endeksi sabit kaldı

29.09.2022 10:29
TÜİK: Ekonomik güven endeksi sabit kaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; eylülde ekonomik güven endeksi, geçen ayla aynı düzeyde kalarak 94,3 oldu. Alt endekslerde ise tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4, 'hizmet' sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2, 'perakende ticaret' sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9, 'inşaat sektörü' güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı. 'Reel kesim' (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.


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Katı yakıt istatistikleri Katı yakıt istatistikleri Ekonomik güven endeksi eylülde değişmeyerek 94,3 oldu Ekonomik güven endeksi eylülde değişmeyerek 94,3 oldu
Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Ekonomik güven endeksi sabit kaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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